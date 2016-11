Han har blivit vald till omgångens spelare, tagits med i veckans lag och gav Sverige ledningen borta mot EM-finalisten Frankrike.

Emil Forsbergs succéhöst fortsätter.

”Är i grym form”

Svensken, som nu varit inblandad i tio mål på sina tio senaste matcher, låg bakom allt när RassenBallsport Leipzig vann den svåra bortamatchen mot Bayer Leverkusen.

– Jag är i grym form. Jag hade även en grym period i Malmö, och jag jämför väl det stimmet med det stimmet jag är i nu, säger Emil Forsberg.

Femte målet för säsongen

Hemmalaget hade dock tagit ledningen via Kevin Kampl redan efter en minut, vilket också var det snabbaste målet i Bundesliga den här säsongen.

Leipzig kvitterade dock bara minuter senare, då ”mini-Foppa” slog en hörna som gick via Leverkusens Julian Baumgartlinger in i mål

Leverkusen tog ledningen tidigt i den andra halvleken innan Emil Forsberg klev fram igen.

Svensken stod för en soloräd från egen planhalva och sköt från en distans förbi en tveksamt agerande Bernd Leno, målet var Forsbergs femte för säsongen.

– Jag får bollen från halva plan och är väldigt bestämd att göra mål, jag bestämmer mig direkt vad jag ska göra. Sen kör jag bara och gör mål, säger Forsberg.

Upp i serieledning

Det var även den svenska landslagsstjärnan som låg bakom avgörandet. Forsbergs inlägg nickades i mål av Willi Orban och 3-2 stod sig matchen ut.

Nykomlingen Leipzig klättrar därmed upp i ensam serieledning elva omgångar in i bundesliga. Bayern München ligger tre poäng bakom men har en match mindre spelad, då de möter Borussia Dortmund på lördagen.