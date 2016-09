Okände doldisen nyckeln i bluffen

Här är mannen bakom fotbollens just nu mest uppmärksammade skandal.

The Telegraph behövde bara en enda sak.

Det var en lyrisk Sam Allardyce som den 22 juli presenterades som ny engelsk förbundskapten.

– Jag kan inte sluta le. Det här är något jag väntat många, många år på och en chans jag trodde kanske aldrig skulle komma, sa Allardyce.

67 dagar senare var det med helt andra ord 61-åringen tvingades lämna jobbet igen. Borttvingad efter att ha lurats in i ett fejkat möte med journalister från The Telegraph och där öppet kritiserat sitt eget fotbollsförbund och fångats på film när han gett tips om sätt att bryta mot fotbollens finansiella regelverk på.

”Bäst sedan George Best”

Men hur lurades en människa som tjänade 90 000 kronor per dag (!) under sin tid som förbundskapten in i mötet? Vad var det som lockade? Mer pengar? Nej, påstår Allardyce själv.

– Jag gick till mötet för att hjälpa Scott McGarvey – inte för att vara girig eller tjäna mer pengar. Jag ville göra min vän en tjänst, säger Allardyce till Sky Sports.

Scott McGarvey är själv en gammal fotbollsspelare. I början på 1980-talet till och med en av Englands mest omskrivna. Redan när skotten var 11 år hade Manchester Uniteds uppmärksammat hans talang och bjöd ner anfallaren till Manchester med jämna mellanrum innan han som 16-åring flyttade ner till staden permanent för att satsa fullt ut på fotbollen. Då såg det extremt lovande ut.

– Jag vet inte hur många mål jag gjorde i ungdomslagen men några år senare fick jag höra att jag, bortsett från George Best, hade gjort flest mål på den nivån i klubbens historia.

McGarvey debuterade i a-laget redan som 17-åring men omställningen från ungdomsfotboll till seniornivå blev för stor för skotten. Anfallaren beskriver själv hur han sprutade in mål under en försäsongsturné i Skandinavien men sen inte klarade av det fysiska spelet i Englands högstaliga. Skadorna kom som på beställning, utvecklingen stannade av och karriären ströps sakta med spel i klubbar som Wolves, Portsmouth och Bristol City innan den dog i cypriotiska Aris Limassol 1993.

SE OCKSÅ Allardyce: ”Har bett om ursäkt”

”Kommer hålla mig ansvarig”

Sedan dess har det varit tyst kring Scott McGarvey. Skotten kallar sig själv för fotbollsagent men spåren efter honom är få. Det enda jag hittar är en längre intervju från den 7 april 2014 med en supportersida till Manchester United kallad ”Strettynews”. Den sammanfattar på många sätt hur det har gått för Scott McGarvey.

Långt ifrån glamouren Sam Allardyce då samtidigt lever i Premier League-klubben West Ham sitter McGarvey i en grön soffa i en bullrig restaurang. Bilden är grynig, utsnittet amatörmässigt och intervjutekniken skvallrar om en beundrande supporter snarare än en journalist bakom kameran. Det enda skotten förmodligen har gemensamt med Allardyce i det här ögonblicket är det stora ölglaset han med jämna mellanrum lyfter in i bild under den 1,5 timme långa intervjun.

Mellan McGarveys långa utläggningar om hur United-spelarna söp under hans egen korta storhetstid får han också frågor om sin pågående agentkarriär. Ett jobb som snarare får beskrivas som springpojke än egentlig fotbollsagent.

Han skryter hur han fanns med kring David Ginola i Tottenham och föreslog David Moyes till Evertons ledning 2002 men det är ont om konkreta namn och affärer. Först efter att ha beskrivit hur han hjälpte spelare från Grekland som Temuri Ketsbaia till Premier League kring millenieskiftet avslöjar McGarvey att han nu vänt fokus mot Rumänien.

– Jag håller fortfarande på och jobbar i Rumänien just nu där jag har två-tre spelare som jag försöker hitta hål för. Inte några absoluta toppspelare dock. Sen var jag involverad när Razvan Raț gick till West Ham (från Sjaktar 2013) men han har lämnat nu vilket är synd. Sam kommer hålla mig ansvarig för den.

Sam som i Sam Allardyce ja. Det är tydligt genom intervjun att Allardyce är en av de som försökt hålla McGarveys agentkarriär vid liv.

– Harry Redknapp, Sam Allardyce och Tony Pulis är goda vänner till mig. Det är dem jag ringer först när jag hittar en spelare på den nivån.

Det är också Sam Allardyce som Scott McGarvey ringt inför mötet med de två affärsmännen på May Fair Hotel den 19 augusti i år. På bordet finns ett erbjudande om en rådgivande roll för Sam Allardyce till en påhittad firma i Asien som är intresserad av att bli delägare i fotbollsspelare, något som numera är förbjudet under Fifas regelverk. Men under mötet kommer ännu smutsigare affärer på tal och det är Scott McGarvey som tar upp det.

”Jag hörde inte det där”

Skotten vänder samtalet med de påhittade affärsmännen till möjligheten att använda mutor för att säkra spelaraffärer. Sam Allardyce lutar sig då uppgivet tillbaka och lägger servetten över sitt ansikte.

– Åh, nej. Du gör inte det. Jag hörde inte det där. Jag har inte hört det där, din idiot. Vad snackar du om? Idiot. Du kan ha det samtalet när jag inte är här, säger Allardyce som fortsätter med att tillrättavisa sin vän:

– Du gjorde bort dig i kväll. Du kan inte göra så längre. Du kan inte betala en spelare, en manager eller en vd. Det kunde hända för 20 eller 30 år sedan men du kan inte göra det längre. Ta aldrig upp det igen.

Men då är det redan för sent. The Telegraph har fått vad de behöver och skandalen är ett faktum.

Scott McGarveys advokater har i efterhand sagt att skotten överdrev för att stärka sina chanser att få jobbet den påhittade asiatiska firman erbjöd. Så viktig var möjligheten för i dag 53-årige McGarvey.

Det är kanske också där vi hittar Sam Allardyce egentliga motiv till mötet. Visst lockade med all säkerhet de 4,5 miljoner kronorna förbundskaptenen blev lovad av firman för att flyga till Asien fyra gånger om året och agera rådgivare åt investerare intresserade av att köpa in sig i fotbollsspelare men anledningen till att Allardyce ens dök upp på mötet var enligt 61-åringen själv för att hjälpa en gammal vän.

– McGarvey var desperat över att få ett jobb från dessa människor, som visade sig vara journalister. De erbjöd honom ett jobb med en årslön på 260 000 pund (drygt tre miljoner svenska kronor) och en företagsbil, berättar Allardyce för Sky Sports.

Tre miljoner och en företagsbil. Det var vad som fick Scott McGarvey att kliva rakt i Telegraphs fälla och locka en engelsk förbundskapten med sig ner i fördärvet.

Vi kan nog lita på att Sam Allardyce inte svarar nästa gång den gamle polaren ringer.

LÄS OCKSÅ Hans lön – för en landskamp