Hamrén får beröm i stor EM-rapport

Sveriges tidigare förbundskapten i fotboll Erik Hamrén har fått kritik från sin egen spelartrupp för bristande taktik under sommarens EM-slutspel.

Sverige försvann redan i gruppspelet efter en misslyckad insats i EM-slutspelet i Frankrike. Efter turneringen har förbundskapten Erik Hamrén också fått kritik för bristande taktik från sin egen spelartrupp.

– Jag tyckte det saknades en tydlig strategi och bild kring hur vi skulle spela fotboll. Det är klart man kan luta sig tillbaka lite och använda en sådan som Zlatan, ge Zlatan bollen så löser det sig av sig själv, men ni säger ju samma saker som jag sa. Vi saknade en tydlig strategi för hur vi skulle spela fotboll, har försvararen Pontus Jansson efteråt vittnat om.

”Kontrollerade passningstempot”

Men när Uefas egen expertgrupp nu utvärderat turneringen får Sverige också gott om beröm. I den tekniska rapporten från turneringen, sammanställd av Uefas tekniska observatörer under ledning av förre Manchester United-managern Sir Alex Ferguson, står bland annat att läsa att Sverige hade ”väloljade spelmekanismer och ett säkert genomförande av spelsystemet”.

Vidare konstateras att Hamréns spel var baserat på snabba omställningar, ett starkt och kompakt försvar som var bra en mot en, ett starkt mittfält som kontrollerade passningstempot och med en Zlatan Ibrahimovic i en fri roll bakom den centrale anfallaren längst fram. Taktiken innehöll också ett man-man-försvar på fasta situationer med bra huvudspel, ett varierat anfallsspel med såväl direkta långbollar som långsam speluppbyggnad för ett lag som beskrivs som ”konkurrenskraftigt, anfallsinriktat och med en stark laganda”.

Martin Olsson pekas ut

Det som sticker ut mest gällande Sverige i den tekniska rapporten är vänsterbacken Martin Olssons roll. 28-åringens inlägg från vänster har en egen punkt i redogörelsen och statistiken visar också att de två spelare som slog flest passningar i det svenska laget (Kim Källström och Andreas Granqvist) båda levererade flest av sina bollar till just Olsson.

Varför gick det då inte bättre för Sverige i EM? Uefas tekniska team konstaterar i alla fall att ”Blågult”, trots bra samspelthet och disciplin samt välregisserade kollektiva rörelser och snabba omställningar i båda riktningarna, saknade namn i målprotokollet som en följd av lagets stora svårigheter på planens sista tredjedel.

Den tekniska rapporten presenterades i dagarna och används som grund till debatt kring fotbollens utveckling under den stora tränarkonferens Uefa just nu arrangerar i Paris. I sammanfattningen av hela EM pekar observatörerna framförallt ut hur fler lag var välorganiserade, offensiven ofta startade från just en välorganiserad defensiv, hur fasta situationer blev viktiga och hur även mindre nationers stora taktiska styrka ledde till flera skrällar långt fram i turneringen.

