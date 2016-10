Det krävs inte några Sifoundersökningar för att se maktbalansen mellan de svenska spelarna hos den breda fotbollspubliken. Det räcker att gå på en landskamp mot Bulgarien och ta med ett par öron.

”Vet inte om de ropat mitt namn”

Ola Toivonen gjorde mål, spelade fram och dominerade matchen. I andra halvlek sjöng publiken trots det John Guidettis namn och när 24-åringen väl drog av sig överdragströjan gick ett sus genom arenan. När matchen sammanfattades hade sedan Victor Nilsson Lindelöf utsetts till matchens bäste spelare. En mittback efter att bulgarerna mäktat med ett enda ordentligt offensivt försök – som dessutom tillkom efter en rejäl svensk försvarstavla.

– Det är klart att de ropar på Guidetti, säger Ola Toivonen.

Varför är det klart?

– Det är ju en bra fotbollsspelare som har gjort bra. Han är ung och lovande och kommer att ha många bra kamper framför sig i landslaget, säger 30-åringen diplomatiskt.

Då ska noteras att John Guidetti är 24 år. Snart mitt i seniorkarriären.

Har du någonsin hört dem ropa ”Toivonen”?

– Jag vet inte. Det vet kanske du som varit med så länge.

Jag har aldrig hört det i alla fall.

– Nej. Jag vet inte...

För oss som följt landslaget under de senaste åren har det gått att notera att just Ola Toivonen varit en av spelarna som kanske varit minst populära bland den breda massan. Det har synts i kommentarer till texter, läsarundersökningar på sportsidor, mail i inkorgen och på läktaren under matcherna.

”Har ett väldigt bra liv”

Detta trots att just Toivonen och Marcus Berg en gång, precis som Guidetti nu, gjorde succé i ett U21-EM (dessutom på hemmaplan) och då ansågs som den unga, spännande och lovande framtiden.

– Det kanske är att vi är lite mer tillbakadragna av oss. Värmländska och blyga kanske, ler Toivonen.

Förlorar man något på det?

– Nej, jag har ett väldigt bra liv generellt.

Om Toivonen är hackkycklingen i anfallet är John Guidetti den breda folkliga favoriten. De vädjande supportrarna fick också som de ville när 24-åringen kastades in i andra halvlek mot Bulgarien. Men Guidetti missade en jättechans direkt, tvingades återigen lämna planen mållös och vägrade sedan att prata med pressen i den mixade zonen.

– Han var väldigt glad för segern och lika glad som vanligt efter matchen. Han dansade och hade roligt. Så det märktes inte av då. Han har varit väldigt positiv hela dagen och peppat grabbarna också. Det är en fantastiskt kille på och utanför planen, säger kompisen Victor Nilsson Lindelöf.

Nilsson Lindelöf har efter att Janne Andersson tog över landslaget förvandlats till en av lagets mest haussade spelare och kan vara på väg att växa ut till den nya stora stjärnan i Blågult.

– Man får några kommentarer och sånt på sociala medier. Det är kul att folk tycker att man gör något bra och att de tycker att man verkar vara en skön person. Det är bara positivt, säger 22-åringen om populariteten.

Varför tror du att du och John blivit så populära?

– Jag vet inte. John är ju väldigt framåt och tar för sig, är väldigt rolig och snackar. Det är väl det folk tycker är roligt. Jag vet inte vad jag kan ha gjort (haha).

”Aldrig varit rubrikernas man”

Hyllningarna av Nilsson Lindelöf är självklart befogade efter succén i Benfica och mittbacken har också cementerat sin plats i landslagets startelva. I Guidettis fall kan publiken tvingas fortsätta ropa 24-åringens namn i riktning mot bänken samtidigt som Toivonen och anfallspartnern Berg, precis som mot Bulgarien, får spela den något otacksamma rollen som matchhjältar lite i skymundan.

– Jag har väl aldrig nånsin varit rubrikernas man. Jag tycker att jag gör mitt jobb bra. Men om de gillar någon annan mer så är det upp till dem, säger Marcus Berg.

Håller du och Ola på att få revansch? Ni skulle ta över när ni kom från ett lyckat U21-EM men sedan har Zlatan varit där?

– Han har tagit mycket plats och när jag kom upp var det väldigt många bra anfallare med, som Zlatan, ”Henke”, Rosenberg, Elmander med flera. Nu kommer man hit med en helt annan känsla än förr. Man tar för sig mer och spelar mer avslappnat.

Ola Toivonen är inne på samma sak.

– Jag har inte spelat i landslaget sedan 2012 i stort sett. Sen har jag fått chansen om Zlatan har varit skadad eller avstängd.

En hackkyckling förr och nu står du här som hjälte?

– Det går snabbt. Eller snabbt och snabbt...

Ja, så snabbt lär det inte gå så att det är Toivonen publiken skriker efter när Sverige ställs mot Frankrike i november. Detta trots att han efter måndagens insats kan ha förvandlats till en svensk nyckelspelare i den fortsatta jakten på en VM-plats.