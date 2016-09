Häcklad i Polen – räddade Sverige

C MORE

Foto: C MORE

– Jag fick lite tid att sikta och det var otroligt skönt att se den gå in, säger 22-åringen till C More.

Pawel Cibicki bestämde sig inför EM-kvalet mot Kroatien för att, mot sin pappas vilja, spela landslagsfotboll för Sverige och inte Polen. Ett beslut som väckte starka reaktioner i Polen som redan ansåg sig ha fått grönt ljus från 22-åringen för spel i deras U21-landslag.

”Han är som en liten flicka som lägger flera timmar i ett köpcentrum bara för att välja en klänning”, skrev fotbollssajten weszlo.com bittert efter beskedet.

En match mindre spelad

Men i Sverige bör vi i alla fall jubla över Cibickis beslut som kan visa sig bli avgörande i jakten på en plats i EM-slutspelet i Polen nästa sommar. 22-åringen gjorde nämligen Sveriges enda mål i bortamötet med Kroatien och säkrade en viktig poäng efter 1-1.

– Jag fick lite tid att sikta och det var otroligt skönt att se den gå in. Men det är framförallt jobbet innan målet där Pa (Konate) tar en löpning, spelar in den och Carlos (Strandberg) fortsätter anfallet och spelar till mig som har öppet mål så det var bara att lägga in den, säger Cibicki till C More.

Resultatet innebär att Håkan Ericsons landslag fortsatt bara är två poäng bakom kroaterna i tabellen men med en match mindre spelad. Ettan i gruppen går direkt till U21-EM samtidigt som de fyra bästa tvåorna från de nio grupperna gör upp om övriga platser via playoff-spel.

Änglavakt kring eget mål

Pawel Cibicki var också tillsammans med anfallspartner Carlos Strandberg två av Sveriges bästa spelare matchen igenom. Duon hotade ständigt offensivt innan den svenska defensiven fick fullt upp med att försöka freda eget mål i avslutningen.

Sanningen är att Kroatien hade betydligt fler heta chanser än Sverige i slutskedet och förmodligen förtjänade ett segermål. Men tack vare lite änglavakt kring Tim Erlandssons mål och en anfallare som fått en stor del av Polens fotbollsintresserade emot sig kan Sverige åka hem med en mycket viktig kvalpoäng.

– Det är otroligt bra, framförallt vårt defensiva jobb där alla jobbar för varandra. Vi får den här poängen även fast jag tycker vi har bra läge också att egentligen vinna den här matchen men vi får med oss en poäng och det är vi absolut nöjda med, säger Cibicki.

På måndag fortsätter kvalspelet för svensk del när laget tar emot grupptrean Spanien hemma i Malmö.

– Välkomna till Sverige, vi ska göra allt vi kan, hälsar förbundskapten Håkan Ericson i TV12.