Berisha historisk målskytt för Kosovo

60 minuter in i densamma blev han historisk som den unga nationens första målskytt när han fixade slutresultatet 1-1 mot Finland från elva meter.

Kosovo blev självständiga som nation 2008, 2014 gjorde man sin första träningslandskamp i fotboll och i dag gjorde det unga landet sin första historiska tävlingsmatch när man klev in på Veritas Stadion i Åbo mot Finland i VM-kvalet.

Men vägen till avspark blev svettig för Skövdeboende förbundskaptenen Albert Bunjaki. Så sent som under eftermiddagen fick han klartecken från Fifas spelarkommitté att sex av hans spelare, som tidigare representerat andra landslag, skulle få spela för Kosovo i kvällens match. Allra sist in i laget blev Valon Berisha, tidigare 19 landskamper för det norska landslaget, som fick klartecken först fyra timmar innan avspark.

”Imponerad av farten”

När matchen väl drog igång märktes dock inget av kaosuppladdningen. Kosovo satte högsta fart direkt och skapade ordentligt med oreda, framför allt från sin vänsterkant där Bernard Berisha ständigt utmanade och löpte i djupled.

Därför var det en mindre kalldusch när Paulus Arajuuri blev lämnad ensam i straffområdet på hörna och satte 1-0 för Hasse Backes Finland i 18:e minuten. Kosovo skapade flera chanser till innan paus men utan utdelning,

– Jag är imponerad av farten och modet de har, Kosovo kör bara på. Det känns lite orättvist att de ligger under i paus, de har gjort en väldigt imponerande första halvlek, konstaterade Anders Svensson i paus.

Delar ledningen i VM-kvalgruppen

Och Kosovo fortsatte imponera i andra halvlek. Laget bibehöll farten och efter en timmes spel fick Berisha gånger två utdelning. Bernard utmanade och fixade straff och fram till straffpunkten stegade Valon och smällde upp Kosovos historiska mål högt upp till vänster.

Kosovo var nära ett ledningsmål både en och två gånger den sista halvtimmen men matchen slutade 1-1.

I nästa omgång väntar ett utsålt hemmamöte mot Kroatien på hemmaplan. Till den landskampen kan bland annnat Arber Zeneli, tidigare svenska U21-landslaget, vara aktuell för spel.