El Salvadors möjlighet att ta sig till VM är redan borta.

I morgon möter de Kanada i den sista gruppspelsmatchen, men uppladdningen har störts – av en mutskandal.

Under en presskonferens spelade spelare från laget upp ett ljudklipp, där affärsmannen Ricardo Padilla, affärsman från Honduras, erbjöd dem pengar inför tisdagens match.

Tar avstånd

El Salvador-spelarna ska, enligt tidingen EDHDeportes, blivit erbjudna 30 dollar per minut vid minst, 20 dollar per minut för ett oavgjort resultat och 15 dollar per minut vid en 0-1-förlust.

– Vi vill göra det klart att vi är emot allt som liknar det här. Vi vill vara uppriktiga inför allmänheten och ta avstånd från allt som detta kan innebära, säger anfallaren Nelson Bonilla, som också var den som spelade in samtalet.

Rädd för storvinst

Med en match kvar att spela i gruppen ligger Mexiko etta och Honduras tvåa, de båda möts samtidigt som El Salvador möter Kanada. Honduras ligger tre poäng före Kanada, och har fem mål upp i målskillnaden.

Affärsmannen ska, troligtvis, vara orolig att Kanada tar en storseger och att hans Honduras förlorar och därmed missar VM.