Jansson: ”Bad alla att dra åt helvete”

Det mesta talar för att Pontus Jansson sitter på bänken när Sveriges VM-jakt går vidare med mötena mot Luxemburg och Bulgarien.

Men frågan är om han inte är gladast i landslaget ändå?

Livet leker för 25-åringen.

Jansson har tagit hela Leeds med häpnad och är redan nu – efter bara en och en halv månad i klubben – fansens kanske allra största favorit.

– Det är kul, så klart. Att komma till en ny klubb och få den starten. Vi har ju vunnit fem av sex matcher jag spelat. Men det viktiga är att det går bra för laget, sen är det bara en bonus att det går bra för mig personligen, säger mittbacken.

Fått en egen ramsa

Han är så pass uppskattad att han redan nu fått en egen ramsa av fansen.

Den nya sången:

”Pontus Jansson’s magic, he wears a magic hat. And if you throw a brick at him, he’ll head that fucker back”.

– Haha, jag hörde den. Och då har jag bara varit här i en dryg månad. Det är så klart jävligt kul.

I helgens ligamatch mot Barnsley svarade han för ett nummer som fick fansen att jubla ännu mer. Först gick han in och snodde åt sig bollen med en brysk gildtackling – bara för att direkt efteråt lura upp en motståndare på läktaren med en Cruijff-fint.

– Jag har väl den spelstilen, som attraherar publiken. Jag vill mycket och spelar med hjärtat, säger han.

Nu konkurrerar han om en plats i Janne Anderssons startelva.

– Jag är en av fyra mittbackar. Sen får vi se. Jag har gjort bra ifrån mig i klubblaget och vad jag har förstått är Janne imponerad av mig.

”Blev som det blev...”

Pontus Janssons tillvaro just nu är som natt och dag jämfört med i våras.

I slutet av maj sparkades Giampiero Ventura av Torino och Sinisa Mihajlovic ersatte.

Svensken satt då i frysboxen.

– Hade Ventura varit kvar hade förmodligen jag också varit kvar.

Det blev till slut ett tråkigt avsked.

– Ja, vi bytte tränare, vi bytte spelsystem och min kontraktssituation blev fel. Det drog ut på tiden, sen drog de tillbaka sitt erbjudande. Jag blev förbannad och bad alla dra åt helvete och sen … ja, det blev som det blev. Två dagar senare var jag i Leeds.

– Men jag hade ändå två fantastiska år i Italien. Jag växte enormt både som spelare och människa. Och jag har fortfarande kontakt med många personer därifrån, bara inte med tränaren...

Just nu är han fortfarande utlånad till Leeds.

– Men förhoppningsvis är jag en Leeds-spelare på riktigt snart. Och det är kul, för jag trivs fantastiskt bra. Jag får spela många matcher och det går bra både för mig och för laget. Livet leker, säger Pontus Jansson.