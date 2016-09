Från målsumpare – till matchhjälte

Det går snabbt i fotboll. Särskilt i en klubb som AIK. I våras var Eero Markkanen iskall och dåvarande tränaren Andreas Alms fjärdeval som forward. Finländaren såg temposvagt lufsig ut och imponerade knappast de gånger han kastades in under matcherna.

Sen... vände det. Carlos Strandberg åkte tillbaka till Ryssland, Alexander Isak åkte på en sjukdomsvistelse och Denni Avdic åkte ner på mittfältet. Fältet blev vidöppet för Eero Markkanen – som också tagit chansen. Med sex mål på sju allsvenska starter är han, åtminstone statistiskt, lagets överlägset mest effektiva avslutare den här säsongen. Den senaste fullträffen satt dock långt in, men efter ett gäng missade chanser tryckte Markkanen in 1–0 hemma mot ett hårt kämpande Gefle. John Chibuike sköt och bollen styrdes via en bortaspelare upp i luften. Markkanen uppfattade situationen snabbt och dunkade in segermålet.

– Ja, till slut gick bollen in. Jag hade så många chanser. Så äntligen gick den in.

Norling inte överraskad

Tränaren Rikard Norling är inte överraskad av Markkanens framfart.

– Det är en bra spelare. Jag tycker att han lyfte sig direkt när han väl fick börja spela. Han kommer bara bli starkare och starkare. Och så är han kanske lite mer matchtränad nu, om man säger så.

Markkanen menar själv att det bara handlar om förtroende, och mer speltid.

– Speltiden är det viktigaste. Jag fick min första match från start mot Gibraltar (i juli). Sedan dess har jag gjort mål i nästan varje match. Det känns bra. Jag är i bättre form just för att jag får spela matcher.

Derby på torsdag

På onsdag väntar ett – som vanligt – haussat derby mot Djurgården.

– Vi kanske inte är lika stora favoriter som här mot Gefle, men vi är favoriter. Vi går för tre poäng.

Lagkamraten Nils-Eric Johansson håller med:

– Vi är naturligtvis favoriter. Inget snack. Vi tävlar om lite andra medaljer än vad Djurgården. Vi har en stabilitet och trygghet i vårt lag, och en jäkla styrka i Eero där framme.