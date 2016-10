”Känslan är att de försöker ta över”

Sportbladet har tidigare rapporterat om hur "Söndagsgruppen", som för ett par år sedan tog sig in i AIK Ishockey för att "rensa upp", med kontroversielle Jonas Galotta i spetsen nu tagit makten över bandysektionen inom föreningen. I slutet av augusti röstades en helt ny styrelse, mot valberedningens förslag, in av 17 röstberättigade medlemmar på årsmötet. Inom AIK-kretsar har det beskrivits om en kupp. Ordförande blev affärsmannen Marco Engborg, välkänd profil inom svensk bandy, och vice ordförande Jonas Galotta. Galotta har tidigare varit inblandad i en rad skandaler. Ett urval: via sitt bolag Sports Revenue Group tjänade han pengar på biljettförsäljning inom AIK och den så kallade "Målklubben". Han hade en rad avtal med AIK, men det bröts sedan Sportbladet avslöjat Galottas inblandning i en rasistisk banderoll riktad mot fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic under ett derby mellan Milan och Inter i italienska Serie A 2012.

Galotta är undertecknare

Avslutet ledde till att parterna hamnade i tvist och AIK tidigare i år till sist betalade ut en engångsbetalning på drygt 1,8 miljoner kronor till Galottas bolag som en del av ett förlikningsavtal. Affärsöverenskommelser som väckte starka reaktioner från klubbens supportrar.

Nu kan Sporbladet avslöja att många inom AIK befarar att Galotta och "Söndagsgruppen" ytterligare försöker stärka sin makt inom AIK-familjen.

AIK Bandy har nämligen skickat ut ett brev till samtliga sektioner inom AIK:s huvudförening. Bandyn kallar till ett möte onsdagen den 5 oktober för att diskutera "marknadsförsäljning, klubbgemenskap, merchandise, ungdom och gemensam CSR-plan". Undertecknare?

Vice ordförande Jonas Galotta.

Vidare skriver Galotta att "bandyföreningen har tecknat ett långvarigt avtal om intäkter som vi gärna delar med oss av till samtliga i AIK-familjen. Det finns pengar till alla i vårt projekt/avtal och i den mån vi kan, vill vi bidra även till Er kassa".

Sportbladet har tagit del av brevet

I brevet, som Sportbladet alltså fått ta del av, skriver Galotta att bandysektionen vill hitta sätt att samverka över idrottsgränserna inom AIK och nämner att de gärna vill hjälpa de andra sektionerna med sin "överexpertis" i fråga om ekonomiska och juridiska kunskaper.

Sektionerna ombeds svara på inbjudan till Linda Jonsson, ny kassör i bandyn, verksam inom AIK Ishockey och sambo till tidigare AIK-bossen Johan Segui. Segui var på plats under årsmötet där Galotta valdes till AIK Bandys vice ordförande, men har berättat för Sportbladet att "han bara var en vanlig medlem som går på årsmöten" och inte har någon formell roll inom bandy-sektionen.

”Bandyn används som plattform”

Sportbladet erfar att flera sektioner, som ishockeyn, basketen och boxningen, tackat nej till mötet. Fotbollsektionen, med ordförande Jonny Jergander i spetsen, ska dock ha tackat ja.

Enligt källor till Sportbladet är det tydligt för föreningens andra sektioner att bandyn, Jonas Galotta och "Söndagsgruppen" – genom retoriken om "samverkan" – försöker få större makt inom AIK. Det handlar framför allt om kontrollen av marknadsföringen och rätten till försäljningen av merchandise: alltså prylar, kläder och andra varor med AIK-anknytning.

– Det känns som att bandyn används som en plattform för större planer för Galotta, säger en insatt källa till Sportbladet.

– Känslan är att de kommer försöka ta över sektion efter sektion.