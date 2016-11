AIK testar finsk landslagsman

Två afrikanska spelare provtränar med Dif

Djurgårdens IF har tagit in två provspelare. Alhassan Ibrahim, 22, och Paul Abanga, 17, är på plats – båda från Inter Allies i Ghana. – De är här och tränar med oss under hela november, säger Dif:s sportchef Bosse Andersson till klubbens hemsida.