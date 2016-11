Alexanders Isaks fina gest till fansen

Alexander Isak röstades fram till årets nykomling under galan för allsvenskans stora pris. Det var inte 17–åringens enda utmärkelse under kvällen. Isak tilldelades dessutom priset som "Fansens favorit", vilket röstades fram av supportrarna på sociala medier under säsongen.

– Det visar väl att jag är omtyckt, men det visar också att AIK är väldigt starka på sociala medier, säger Isak.

Skänker pengarna till läxhjälp

Därmed vann han också 10 000 kronor. En prissumma som tonåringen omedelbart valde att skänka till ett viktigt AIK-projekt. Fansorganisationen Allmänna Supporterklubben, ASK, driver läxhjälp i AIK:s regi, och Alexander Isak ordnade därmed 10 000 kronor till verksamheten.

Gesten hyllades på sociala medier

En gest som hyllades stort av AIK:are på sociala medier. Alexander Isaks kommentar?

"Behöver också lite läxhjälp så alla parter är nöjda", skriver han på sitt twitterkonto.