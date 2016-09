”Har gjort allt tidigare än jag”

Det är inte bara i Sverige som intresset är stort för Helsingborgs supertalang Jordan Larsson.

Henrik Larsson, klubbens tränare och 19-åringens far, fick smeknamnet Ghod under sina magiska år i Celtic och ingen skulle protestera om Jordan en dag hamnar i skotska ligan. Ryktet, och just bara ryktet, placerade honom nyligen i Glasgow Rangers.

Skyttekung fem gånger

Henke spelade för ärkerivalen 1997–2004 och vann skytteligan fem gånger innan karriären proffskarriären gick vidare i Barcelona och Manchester United.

Han tror att sonen Jordan kan bli ännu bättre, klargör han i en intervju med skotska Evening Times.

– Jag har hela tiden sagt att enda sättet att hantera jämförelsen mellan oss är att han blir en bättre spelare än jag. Han är redan på väg att lyckas med det. Jordan spelar på en högre nivå än vad jag gjorde i hans ålder och han har redan spelat landskamper och gjort mål på U21-nivå. Det hade jag inte heller gjort. Hittills har han gjort allt tidigare än vad jag gjorde, säger Henke Larsson.

Höga krav på sig själv

På ett sätt är han inte förvånad, för enligt pappa Larsson är omvärldens förväntningar på Jordan inte högre än 19-åringens egna krav på sig själv.

– Jag måste säga att han är en väldigt stark pojke. Han är en egen person med egen personlighet och även om jag vet att han är stolt över mig bryr han sig inte om andra människors jämförelser. Det finns inget han kan göra åt det och han är tillräckligt trygg för att kunna hantera det. Pressen att bli bättre och jobba hårdare kommer från honom själv. Jag vet inte vad nästa steg blir för honom men han har det bra nu, spelar fotboll och mognar som spelare, säger Henrik Larsson till Evening Times.