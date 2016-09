"Jag kan bli en flyttgubbe sen"

Pär Ericsson – snart ensam i klubbtoppen

Pär Ericssons sex allsvenska klubbar: Gais, IFK Göteborg, Mjällby, Kalmar FF, Örebro SK, Jönköpings Södra (rekord).

De har representerat fem allsvenska klubbar:

Gunnar Södergren: AIK, Kalmar FF, Helsingborgs IF, Råå IF och Jönköping Södra IF.

Nicklas Karlström: Kalmar FF, Gif Sundsvall, Djurgårdens IF, Gais och BK Häcken.

Hans Bergh: Hammarby IF, Degerfors IF, Helsingborgs IF, AIK och Gif Sundsvall.

Jonny Rödlund: IFK Norrköping, BK Häcken, Degerfors IF, Västerås SK och Enköpings SK.

Andreas Hermansson: Trelleborgs FF, IFK Göteborg, Hammarby IF, Enköpings SK, Gif Sundsvall.

Håkan Svensson: Halmstads BK, AIK, IF Elfsborg, BK Häcken, Malmö FF.

Teddy Lucic: Västra Frölunda IF, IFK Göteborg, AIK, BK Häcken, IF Elfsborg.

Jeffrey Aubynn: Halmstads BK, Örgryte, Hammarby, Malmö FF, Gais.

Källa: Svenskfotboll.se