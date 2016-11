– Det här betyder allt, säger mittbacken i C More.

Efter 1–1 i Halmstad stod allting på spel för Helsingborg och för tränaren Henrik Larsson.

Laget tog förvisso ledningen och ett jättekliv mot säkrat allsvenskt kontrakt.

Men Marcus Mathisen ville annorlunda.

Mittbacken kvitterade först på straff innan han skickade in avgörande 2–1 i den 90:e minuten – med fel fot.

– Jag tänkte att "jag kan lika gärna prova", ler matchhjäten i C More efter slutsignalen.

Han fortsätter:

– Det här var den största matchen i min karriär, och så vinner vi. Det betyder allt. Vi har kämpat för det här hela säsongen. Nu ska vi festa.

Jublet visste inga gränser i Halmstad-lägret.

– Jag är jätteglad. Pulsen var go, men vi hade en plan för det matchen igenom, säger tränaren Jan Jönsson till C More.

Halmstad-keepern Stojan Lukic:

– Jag tycker att vi hade dem i brygga hela matchen. Vi har varit det bättre laget över två matcher. Glädjen är enorm.

Larsson målskytt

Det var dock Helsingborg som inledde matchen bäst och som skapade de bästa chanserna. 25 minuter in i matchen testade Jordan Larsson ett skott från distans men träffade ribban.

Resten av den första halvleken bestod av ett stort ställningskrig.

Helsingborg inledde den andra halvleken med en drömchans, då Anton Wede och Jordan Larsson höll sig framme i en dubbelmöjlighet.

Halmstad käkade sig in i matchen och timmen in i matchen sprang Fredrik Olsson sig fram till ett friläge men Matt Pyzdrowski stod för en jätteräddning.

HIF tog i stället ledningen i den 82:a minuten. I en fin kontring släppte Larsson ut bollen till Amethyst Bradley Ralani, mer känd som ”Surprise”, som släppte tillbaka till ”Henkes grabb”, som såg ut att ta Helsingborg till fortsatt allsvenskt spel. LÄS OCKSÅ JUST NU: PL-spelaren knivrånad

Mittbacken tvåmålsskytt

Men Halmstad skulle kvittera.

Vänsterbacken Andreas Bengtsson kom upp fint och revs ned av Bradley Ralani och den här gången Stefan Johanesson pekade på straffpunkten, och Marcus Mathisen var säker från elva meter.

Mathisen var inte färdig där.

I den 90:e matchminuten klev han fram och sköt in avgörande 2-1 från distans, vilket stod sig matchen ut.

Helsingborg får spela i andraligan för första gången på 24 år och efter matchen utspelade sig skandalscener nedanför hemmalagets ståplatssektion. LÄS OCKSÅ Maskerade fans till attack mot Jordan Larsson