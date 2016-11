Räknar med dubbla priset på allsvenskan

Enligt Fotbollskanalen sköts förhandlingarna av skandalomsusade Rune Hauges bolag Profile Partners som bara tar ut ersättning om priset överstiger 460 miljoner kronor per år.

C More betalar för närvarande 230 miljoner kronor per år för rätten att sända allsvenskan och superettan. Men inför nästa förhandling, gällande avtalet från 2020 och framåt, räknar inblandade parter med en fördubbling av priset.

”Kan inte avslöja det”

Det framgår av det avtal klubbarnas intresseföreningen Svensk elitfotboll (SEF) nu tecknat med bolaget Profile Partners. Bolaget, som grundades av skandalomsusade agenten Rune Hauge, kommer enligt Fotbollskanalen inte ta ut något arvode om försäljningssumman understiger 460 miljoner kronor per år. Om beloppet överstiger den summan får Profile Partners tre procent i arvode.

– Jag kan inte avslöja det. Det är en hemlighet mellan oss, klubbarna och naturligtvis Profile. Jag kan säga så här att det är inte i närheten av de summor som nämnts tidigare. Det är ett avtal vi är mycket nöjda med och det är väl försvarbart, säger Mats Enquist, generalsekreterare i Sef, till Fotbollskanalen.

”Är inte Hauge personligen”

Hauge är ett välkänt namn i svensk fotboll. I maj i år avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att Svenska fotbollförbundet betalat Hauge 150 miljoner kronor via brevlådeföretag i skatteparadiset British Virgin Islands och kanalön Guernsey vid en annan försäljning av tv-rättigheter.

– Det är mycket Hauge-fokus, men vi kommer att jobba med Michael Gott och Mark Deckelmann från Münchenkontoret, men Hauge finns ju med i det bolaget, det är korrekt. Men det är inte Rune Hauge personligen som kommer att sköta det här utan det är Profile Partners. Vi kommer inte att jobba via något Guernsey-bolag ifall det är det som spökar vidare sedan gammalt, säger Mats Enquist.

