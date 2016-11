Seon-Min Moon lämnar Djurgården

HIF anmäls för bristande säkerhetsarbete

Det var stökigt på Olympia efter kvalmatchen mellan Helsingborgs IF och Halmstads. SvFF:s riksombud Artur Ogelid har under torsdagen lämnat in en anmälan mot HIF. – Helsingborg borde haft en större säkerhetsorganisation än vad man hade. Alla spelare och ledare borde även ha lämnat planen efter det resultatet, säger Ogelid till Sportbladet.