Sänker Malmö – med dubbla mål

– Det handlar om självförtroende, säger han i C More.

IFK Norrköping hade tagit över serieledningen och lagt över pressen på Malmö FF. Då klev de guldjagande skåningarna in på Tele 2 Arena i Stockholm – och gjorde sin kanske sämsta första halvlek för säsongen.

Efter 16 minuter låg man under – med 0-2.

Magnus Ericsson spräckte nollan med en frispark som styrdes via Anton Tinnerholm in i mål bakom en ställd Johan Wiland – och Michael Olunga tryckte in tvåan efter jätteslarv av Kari Árnason.

– Första 20 är helt hemska, förfärliga. Vi blir överkörda, säger Magnus Wolff Eikrem i C More.

I sanslös form

Eikrem var den som reducerade till 2-1 och stoppade blödningen för MFF. Men det hjälpte föga. MFF spelade visserligen upp sig rejält, men i den 60:e minuten frispelades Michael Olunga av Othman El Kabir – och tryckte in 3-1. Han sjunde mål – på de sex senaste matcherna.

– Som anfallare handlar det om att alltid jobba hårt. Till slut kommer målen – och då får man mer självförtroende. Sen måste jag berömma mina lagkamrater som slår bra passningar, säger Olunga i C More.

Tredje raka

Djurgården har trummat i gång ordentligt under nye tränaren Mark Depmsey; det här var lagets tredje raka seger vilket gör att avståndet ner till kvalplatserna ökar.

– En bra laginsats. Vi behövde tre poäng och vi spelade på hemmaplan. Då kunde vi inte gärna svika våra fans, säger Michael Olunga.

För Malmös det var det här den första förlusten sedan 8 maj. Två poäng skiljer nu upp till IFK Norrköping.