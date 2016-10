”Utan ramsan hade de inte blivit något”

Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården (4-2) fick ett tråkigt slut med läktarskandalen. Dif-anfallaren Mathias Ranégie valde att försvara supportrarna i C Mords intervju efter matchen.

– Jag förstår att de tappar det. Jag tappar det också, sa 32-åringen.

Sportbladet pratade med Ranégie efter matchen. Då menade anfallaren att de fansen, som tog sig förbi avspärrningarna, blev förbannade på grund av att Hammarbys klack sjöng ”Always look on the bright side of life”.

”Inte lätt att vara djurgårdsfans”

– De blev nog trötta på den där ramsan…jag blev också rätt trött på den. Jag tror de sjöng i tio minuter, till slut tappade de det. Fansen…det är inte lätt att vara djurgårdsfans, speciellt i den här matchen när vi har 2-0 och tappar till 2-4. Så hade jag varit en supporter så hade jag också…jag hade lagt ner hela branschen.

– Vi stack i väg rätt snabbt efteråt. Så är det, blir man provocerad så... jag tappar det också, vi är inte mer än människor.

Tycker du att de gjorde rätt?

– Nej, men det kan jag inte säga heller. Jag kan förstå, men det är en annan sak. Sen att det skulle vara rätt, nej. Provocerar man människor så kan de till slut tappa det. Så funkar livet, så är det. Hade de inte sjungit den ramsan så hade det inte blivit någonting, det är jag helt övertygad om.

”När Hammarby sjunger”

Men det sjungs ju rätt mycket ramsor på arenor. Då hade det kunnat bli stökigt på rätt många arenor.

– Ja, men det sjungs och sjungs. När Hammarby börja sjunga så hörs det. Förstår du vad jag menar?

Sportchefen Bosse Andersson ser det som en skam. Du verkar ha en annan bild…?

– Nej…men jag är spelare också, förstår du vad jag menar? Jag vet hur det funkar, det är mycket hets i sådana här matcher. Provocerar de andra kan det bli sådana här saker. Jag säger inte att det är rätt. Jag säger att jag kan förstå att det kan bli av. Jag väntade mig att något sådant här skulle hända. Hela läktarkulturen i Sverige är rätt aggressiv.

– Nu vet jag inte hur illa det blev, om det blev bråk och så. Det såg mest ut som att de stod och skrek på varandra.

De bråkade med polisen och kastade pyroteknik.

– Det såg inte vi. Vi var ute snabbt. Det var så illa?

”Har aldrig varit med om”

Hammarbys tränare Nanne Bergstrand säger att det är en del av Stockholmsfotbollen.

– Han säger som det är. Det är så Stockholmsfotbollen har sett ut. Det finns andra lag som har rätt hetsiga fans, men där ligger Stockholmsfotbollen högst upp. Vi vill att det ska vara hetsigt på ett sätt, men vi vill inte att folk ska komma till skada.

– Jag har spelat i många ligor, jag har aldrig varit med om att det är så här mycket som i Sverige. Jag har spelat Skånederbyn, de är likadana.

– Det är derby, det är fet passion. Djurgårdens fans är besvikna på att vi aldrig vinner och då sjunger de en ramsa i 15 minuter. Alltså, jag säger inte att det är rätt, men jag förväntade mig att det skulle hända. Det händer för mindre provokationer.

Anfallaren vill självklart att sådant här inte sker igen.

– Det gynnar ingen.