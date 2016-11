Två afrikanska spelare provtränar med Dif

– De är här och tränar med oss under hela november, säger Dif:s sportchef Bosse Andersson till klubbens hemsida.

Djurgårdens IF har tagit in två provspelare.

Mats Jansson, scout för Dif Ungdom, var i Afrika på studiebesök under våren, enligt sportchef Bosse Andersson. Då blev han imponerad av 22-årige ytterbacken Alhassan Ibrahim och 17-årige försvararen Paul Abanga i Inter Allies, Ghana.

”Mats var imponerad”

– Mats var nere i Ghana i maj och såg en del matcher i ligan. Vår planering var att kunna bjuda in några provspelare under året och det gör vi nu efter säsongen. Abanga är ju född 1999 och kommer upp för att samla på sig erfarenheter medan Ibrahim är född 1994 och har lite mer rutin. Men Mats var imponerad av det han såg nere i Ghana så de är här och tränar med oss under hela november. De kommer att köra en del individuellt med Hugo Berggren, sen blir det sannolikt pass med U21 och U19 för dem, säger sportchefen Bosse Andersson till Dif:s hemsida.

Ibrahim spelade 27 A-lagsmatcher för Inter Allies den gångna säsongen. För Abanga blev det åtta framträdanden.