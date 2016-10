Kvitterade mot Elfsborg – med en man mindre

Matchen

Snabbanalys: Gefle behövde tre poäng för att sätta press på Helsingborg, det såg ut att sluta med noll, men blev till slut en poäng efter en sen kvittering. Den fåtaliga publiken bjöds på en sprudlande första halvlek med tre snygga mål. Gefle tog ledningen i den tolfte minuten, men på nio minuter vände Elfsborg till 2–1. Först kunde Per Frick stöta in en retur efter att Simon Lundevalls frispark träffat ribban. Sedan dundrade Issam Jebali in ledningsmålet. Gefle fick mittbacken Anton Lans utvisad med kvarten kvar, men lyckades ändå skaka fram några vassa kvitteringschanser. Och i matchens sista minut lyckades Johan Oremo forcera in kvitteringen.

Simon Lundevall, mf, Elfsborg

Pigg och företagsam mot sina tidigare lagkamrater. Läcker frispark vid 1–1.

Johan Bertilsson, mf, Gefle

Gjorde säsongens fjortonde poäng med en läcker framspelning. Låg även bakom 2–2.

Viktor Claesson, mf, Elfsborg

En fot med i det mesta. Framför allt i första halvlek.

Simon Skrabb, a, Gefle

Gör sällan en dålig match. Skapade själv en hel del och var involverad i mycket.

Issam Jebali, a, Elfsborg

Klassmål som också blev matchvinnande.

Matchens målvakt: Kevin Stuhr Ellegaard, Elfsborg

Chanslös på målen. Några vassa räddningar, inte minst fotparaden på Oremos friläge.

Jury: Hans Abrahamsson, Gavlevallen

Gefle–Elfsborg 2–2 (1–2)

1–0 Dioh Williams (12), 1–1 Per Frick (19), 1–2 Issam Jebali (26), 2–2 Johan Oremo (90).

Utv, Gevle: Anton Lans (76).

Varning, Elfsborg: Per Frick.

Domare: Kristoffer Karlsson, Höganäs.

Publik: 2 582.

Gefle (4–4–2): Andreas Andersson – Jesper Florén, Martin Rauschenberg, Anton Lans, Jacob Ericsson (Johan Oremo 78) – Johan Bertilsson, Robin Nilsson, Kwame Bonsu (Albin Lohikangas 82), Jonas Lantto – Dioh Williams (Emil Bellander 88), Simon Skrabb.

Elfsborg (4–4–2): Kevin Stuhr Ellegaard – Jesper Manns, Jon Jönsson, Joakim Nilsson, Anders Lundqvist – Issam Jebali, Viktor Claesson, Simon Olsson, Simon Lundevall – Viktor Prodell (Emir Bajrami 67), Per Frick.