Supportern åkte 37 mil – på longboard

– Longboarden är jag färdig med på ett tag, sa 24–åringen till Helsingborgs Dagblad efter att han rullat in under lördagen.

Att ta sig till allsvenska bortamatcher för egen maskin verkar vara populärt den här säsongen. I våras cyklade tre stycken Malmö FF–supportrar till bortamatchen mot Östersunds FK. När Skåne–rivalen Helsingborgs IF under söndagen gästar IFK Göteborg är det även då en supporter som gjort en imponerande resa.

”Hade inte orkat ut...”

Efter att Helsingborgs supporterförening Kärnan ställt in bussresan till Göteborg beslöt sig nämligen Nils Larsson, 24, för att ta sig till matchen själv. Men istället för att använda sig att ett motordrivet fordon fann han en annan lösning – nämligen longboard. Resan från Helsingborg började i måndags och under gårdagen kunde han avverka de sista 9,5, av de totalt 37 milen som han körde. Då han under lördagseftermiddagen rullade in i Göteborg.

– Jag sitter på en spårvagn just nu. Longboarden är jag färdig med på ett tag. Jag hade inte orkat ut till Frölunda dit jag är på väg just nu, sa Nils Larsson till Helsingborgs Dagblad under lördagseftermiddagen.

”Har bokat flyg”

Även om Nils Larsson tog sig från Helsingborg till Göteborg är han tydlig med att han inte kommer göra en liknande resa upp till Östersund, när det vankas bortamatch för HIF.

– Nej du. Jag har bokat flyg till den matchen, men longboarden hoppar jag nog på nästa vecka. Fast lite kortare sträckor.

Matchen mellan IFK Göteborg–Helsingborgs IF startar klockan 17.30.