”Det vore idioti att säga något annat”

Vi träffas på Olympia efter HIF:s sista träning innan bortamatchen på Örjans Vall. Henke är som alltid lugn utan att visa synliga tecken på nervositet.

– Just nu känns det helt OK men när matchen närmar sig och förmodligen redan när man lägger sig i kväll blir det annorlunda. Tankar kommer att poppa upp och så får man hantera dem.

Du har aldrig varit i den här situationen tidigare?

– Jag var på gränsen i Landskrona Bois där vi undvek kval i de sista omgångarna, men jag har ändå erfarenhet av det här eftersom det skiljer sig inte särskilt mycket från en final och finaler har jag varit ganska mycket i.

Är det samma känsla menar du?

– Känslan är väl inte den samma men oro finns det när du går in i en final också så på något vis kan du vända på det och se det här som en form av final.

Att hamna i den här situationen som tränare, är det utvecklande på något vis?

– Svårt att säga när just nu när man sitter mitt uppe i alltihop. Jag har aldrig lett ett topplag så det vet jag inte hur det känns. Inte ett topplag över en hel säsong. En oro finns det i båda situationerna i vilket fall som helst.

– Sen är det hur du hanterar den oron. Vad du gör för att hitta dina andningshål. Man tänker mycket på detta, det går inte att sticka under stol med, men man tänker inte på det 24 timmar om dygnet för då blir man … (Henke småvisslar och snurrar med pekfingret mot huvudet).

– Man måste hitta sätt att göra någonting annat, tänka på något annat eller inte tänka alls. Det är väl någon form av utveckling. Man utvecklas hela tiden. Man står inte still som människa. Inte jag i alla fall. Jag försöker utvecklas framåt men ibland innebär det att man får ta ett par steg tillbaka för att komma ytterligare ett steg framåt. LÄS OCKSÅ Frågorna som Henke vägrade svara på

”Vore tjänstefel av mig”

Vad kan du ge dina spelare i dag med tanke på din erfarenhet och kunskap om fotboll?

– Det viktigaste är att vi är med från första sekund när domaren sätter pipan till munnen. Även om det är två matcher är det viktigt att visa från början att vi tänker fightas för detta och ställa frågan till Halmstad – hur mycket vill ni fightas för det?

– Sen får det givetvis inte vara ett lugn i bemärkelsen att allting kommer att ordna sig för det är ingenting som kommer att ordna sig utan vi måste göra det själva. Många ser det som att vi har allt att förlora. Jag ser det annorlunda. Vi har varit uträknade. Vi har haft ett lag bakom oss som jagat oss hela tiden. Vi har klarat av att stå emot det. Vi har som jag ser det en plats att vinna i allsvenskan och sen är det how bad do we want it?

Efter de matcher ni har förlorat har du hela tiden sagt att nu är det nästa match som gäller. Innebär det att ni inte analyserat varför ni har hamnat i den här situationen?

– Just nu känner jag att det vore tjänstefel av mig och min stab att gå in och analysera det. Vi har våra tankar eftersom det är en ständig process under hela året men när säsongen är färdig får vi sätta oss ner och göra en utvärdering.

– Nu handlar det om att förbereda killarna på bästa möjliga sätt för att hantera de här två matcherna som kommer. Det kräver en hel del energi och det kräver framförallt närvaro. Ska vi kika för mycket i vad som har varit tidigare blir det svårt.

Jag har inte sett alla era matcher men i de jag sett har det varit en del individuella missar och faktiskt en del otur.

– Ja. Ja. För mig så har det som varit, det har varit. Nu lägger vi fokus på det som komma skall och det är Halmstad som börjar hemma i morgon och när vi spelat den matchen tittar vi på vad vi måste göra på söndag.

– Allt det andra ligger bakom. Borta. Det ligger där, inte för att glömmas utan för att plockas upp och göra analysen på helheten av säsongen.

Matchen i morgon, är det viktigast att inte förlora eller satsar ni på att vinna?

– Som alla matcher satsar vi givetvis på att vinna men samtidigt måste du ha respekt för din motståndare. Halmstad har många skickliga spelare och gör saker bra men det finns också saker som vi kan utnyttja i deras spel.

Hur har det här året varit för dig som tränare? Är det roligt?

– Jag älskar fotboll, men det är som jag sa till dig, Stefan. Det är viktigt att jag är närvarande här i nuet också. Det andra får vi ta senare men jag älskar fortfarande det jag håller på med.

För du har fått en ganska tuff start som tränare. Alla de här åren har ju mycket varit kämpaår.

– Ja, men just nu är det absolut viktigaste Helsingborgs IF och våra två matcher mot Halmstad. Det är fullt fokus på dem och ingenting annat. ALLSVENSKAN Succéanfallaren klar för ’Blåvitt’

Trivs med rollen

Rollen att vara både manager och tränare, har det varit bra?

– Jag tycker att det är bra. Jag gör inte allt detta själv utan jag har folk runt omkring som hjälper till. Framförallt mycket med det administrativa. Det belastar inte mig så mycket. Jag får information och så diskuterar vi vad vi kan göra.

– Det är inte så att jag har lika mycket arbete i dag som jag hade när jag först kom in i HIF. Jag har hittat duktiga människor runt omkring som kan avlasta mig i min roll.

HIF är ett lag som engagerar många och när det går dåligt blir det givetvis krav på att tränaren ska gå. Hur mycket är din skuld?

– Det är klart att jag är en skuldfaktor i detta. Det vore idioti att sitta här och säga någonting annat. Klart att jag har en skuld, men nu är det fokus på Halmstad i två matcher och sen gör vi en utvärdering av alltihop.

Tiden som tränare, har den gett dig en annan syn på fotboll? Att du upplever fotboll på ett annat vis?

– Det är helheten. Du upplever fotboll på ett helt annat vis som spelare. För att bli en bra fotbollsspelare måste du förstå helheten också men det är kanske på ett annat sätt. Att få allting att hänga ihop är det som det handlar om för ledare och tränare, coach eller manager.

Har jobbet som tränare motsvarat dina förväntningar sen du gick in i det?

– Jag hade väl egentligen inga förväntningar, mer mina förhoppningar om hur det ska bli. Jag visste att det är ett tufft arbete. Man kommer hit tidigt på morgonen och i perioder åker man hem sent beroende på vad som måste göras. Som spelare är det stor skillnad eftersom du kommer till ett dukat bord.

Hur viktiga är de här två matcherna för HIF som förening?

– Extremt viktiga. På alla sätt och vis. Från Helsingborg som stad till supportrar, folk som arbetar i organisationen.

Ni har fortfarande ganska starkt stöd från läktarna.

– Mycket bra.

Vad tyder det på?

– Jag vet inte, men jag tror säkert att du har en tanke där. Vad tyder det på enligt dig?

Det tyder väl på att HIF är väldigt centralt i den här staden fortfarande?

– Helsingborgs IF är extremt viktigt för hela den här regionen. Även för folk som inte gillar Helsingborgs IF.

Vad menar du med det?

– Jag menar i allt från att få hit besökare till affärsmöjligheter. Det är inte bara fotboll utan mycket mer runtomkring som är viktigt för Helsingborg som stad.

”Det är min intention”

I din roll som manager handlar det om att bygga klubben också. Alex Ferguson sa att det första han fick göra när han kom till Manchester United var att bygga upp klubben för att sen kunna bygga laget. Är det samma situation här? Det är ju inte så många år sen som HIF dominerade svensk fotboll.

– Jag försöker sätta en organisation jag tror kan bära frukt för Helsingborgs IF. Inte första året. Kanske inte andra eller tredje utan först fyra-fem. Få en struktur på ungdomsverksamheten hur jag tror att det fungerar bäst för Helsingborgs IF.

– Där är det viktigt att det blir en kontinuitet. Först och främst måste vi ha bra tränare för att kunna utveckla spelare. Sen jag kom hit har vi flyttat Sven Andersson till ungdomsverksamheten, han har en otrolig fotbollskompetens. Vi har fått in Christoffer Andersson. Vi har fått in Per-Ola Ljung.

– Att få hit före detta spelare som kan bidra med någonting både teoretiskt och praktiskt ute på träningsplanerna för att bygga den här klubben i rätt riktning är A och O. Att få en kontinuerlig ström av duktiga unga fotbollsspelare som när de kommer till A-laget inte behöver för mycket guidning om positionsspel och annat utan vi har en struktur i klubben om hur vi vill spela och försöker föra det ner genom hela föreningen.

– Talanger är viktigt för Helsingborgs IF. Att ha så många egna produkter som möjligt där ute. Att få ett fast spelsätt, så här spelar vi, i stället för att få en rotation på truppen därför att tränaren väljer spelsystem. Man måste vara flexibel men grunderna ska vara något så när lika.

Sen är det viktigt med en förenings ekonomiska trygghet. Hur mycket kan du påverka den?

– Bygger vi rätt får vi upp talangerna. Helsingborg och allsvenskan kommer alltid att behöva sälja spelare. Kan vi sälja spelare men inte budgetera med att vi måste sälja spelare blir det en bonus för oss som vi kan bygga vidare vår verksamhet på.

– Antingen genom talanger vi får upp själv eller en-två spetsspelare vi har råd att ta in, förädla och sälja vidare. Men man kan inte budgetera med en vinst man inte vet att man får. I stället för att skapa problem är det bättre att ha en nollbudget där och allting som blir över noll är bättre.

Om jag tolkar resonemanget om kontinuitet innebär det att du fortsätter oavsett hur det går i de två matcherna mot Halmstad?

– Jag har kontrakt med Helsingborgs IF över nästa år också så det är min intention. Ja, säger Henrik Larsson. LÄS OCKSÅ Portad från HIF inför ödeskvalet – får inte ens träna på laget