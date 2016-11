Henrik Larsson anmäls för gesterna

Helsingborgs IF riskerar hårda straff för bristerna i säkerheten på Olympia.

Under måndagen pratade Svenska Fotbollförbundets delegater, som jobbade under kvalmötet Helsingborg–Halmstad, igenom händelserna under matchen.

Säkerhetsdelegaten Stefan Winqvist och matchdelegaterna Tommie Elgestål och Per Swärd ska nu sammanfatta sina uppfattningar i en rapport och anmälan som via SvFF:s riksombud kan nå Disciplinnämnden, som fattar beslut om eventuella straff.

"Tragiskt av fansen"

– Det är tragiskt det som händer framför allt efter matchen, säger Winqvist till Sportbladet. Att så kallade supportrar angriper sitt eget lag, en spelare som Jordan Larsson och ledare från HIF.

Vad kommer ni skriva?

– I stora drag kommer vi anmäla två saker: dels användandet av pyroteknik under matchen, att det togs med in på planen och att åskådare kunde ta sig in på planen men också Henrik Larssons agerande mot fansen.

Vad tänker du på då?

– Larsson går ju i någon form av ställning mot fansen, gör sig redo att slåss. Det kommer vi också ta med i anmälan till riksombudet.

Henrik Larssons agerande kan bryta mot reglerna i tredje kapitlet, paragraf 22 i tävlingsbestämmelserna:

”Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning genom att…på annat sätt uppträda förolämpande eller otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare kan åläggas påföljd enligt 22.2 §”

Om disciplinnämnden anser att Larsson gjort fel i sina utfall mot fansen, och inte anser dem som allvarliga, kan HIF dömas till böter om 25 000 kronor.

För klubbens skull

Henrik Larsson, som inte velat ställa upp på intervjuer under måndagen, förklarade efter matchen i går sitt agerande:

– Jag tänkte att supportrarna skulle stanna där i hörnet, att vi inte skulle få in några på planen. Det var för klubbens skull jag var där och jag tänkte inte springa där ifrån, sa Larsson.

Mer bekymrande för Helsingborgs IF:s del är om klubben brustit allvarligt i säkerhetsarbetet.

Sportbladet avslöjade under måndagsmorgonen att HIF redan under förra veckan informerades om att det fanns huliganer som planerade en attack mot Henrik Larsson vid ett negativt matchresultat för Helsingborg.

– Det fanns en hotbild mot Henrik Larsson. Det har varit känt länge. Vi delegater hörde ytterligare om det redan i samband med den första kvalmatchen, i Halmstad, säger Stefan Winqvist. Då var det extra förvånande att Larsson gick bort mot fansen efter slutsignalen.

– Vi som var SvFF:s delegater träffades redan under lördagen och diskuterade igenom riskerna vid matchen på Olympia. Värsta-scenariot ur säkerhetssynpunkt var att HBK skulle vinna och vi påtalade för HIF att det viktigaste då var att säkra spelarna och framför allt Henrik Larsson, säger Winqvist.

Trapporna svag punkt

– Vi påtalade via Tommie Elgestål att de två trapporna från södra läktaren var en svag punkt som måste säkras så att inte åskådare kunde komma in på planen.

– Vi lämnar våra anmälningar och rapporter till riksombudsmannen som får ta ställning till hur han ska ta det vidare till Disciplinnämnden, säger Winqvist.

Sportbladet har varit i kontakt med SvFF:s riksombudsman Artur Ogelid, som fungerar som en slags åklagare.

Ogelid vill inte uttala sig förrän han läst anmälningarna, som förväntas vara klara under tisdagen.

Om bristerna i HIF:s säkerhetsarrangemang bedöms som allvarliga av SvFF:s Disciplinnämnd kan Helsingborg dömas till allt från höga böter till att spela en eller flera matcher utan åskådare.

HIF utreder internt

Inom HIF har man nu startat en utredning för att komma fram till om och vad i så fall klubben gjort för fel i säkerhetsarrangemangen.

– Vi gör en utredning med parterna för att få hela händelseförloppet under kontroll, säger klubbdirektören Mats-Ola Schulze.

Har ni polisanmält huliganerna?

– Jag skulle tro det men jag får be om att återkomma om det. Jag har sprungit mellan sakerna i dag.

Om att SvFF:s matchdelegater anmäler tränaren Henrik Larssons agerande, säger Schulze:

– Henke sa direkt efteråt igår att det "inte var det smartaste jag har gjort". Jag delar den uppfattningen. Det är bara att hålla med om det. Men det är en tryckkokare av känslor och det är ett ögonblicks verk och så är man i en situation som man inte hade förväntat sig.