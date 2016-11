Träffar Henke Larsson direkt

Namn: Per-Ola Ljung

Född: 7 november 1967 (49 år)

Spelarkarriär: IFK Hässleholm (–1987), Helsingborgs IF (1988–1999), Landskrona BoIS (2000–2002)

Tränarkarriär: Torns IF (2004), Helsingborgs Södra (2005–2006), Helsingborgs IF (ass. 2007–2012), Örebro SK (2012–2014), Gais (2014-2015)

Namn: Christoffer Andersson

Född: 22 oktober 1978 (38 år)

Spelarkarriär: Nybro IF (-1996), Helsingborgs IF (1996-2004), Lilleström SK (2004-2006), Hannover 96 (2006-2007), Helsingborgs IF (2007-2014), Halmstads BK (2015-2016), Helsingborgs IF (2016)

Tränarkarriär: Helsingborgs IF U17 (2016)