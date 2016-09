Blåvitt tappade 2-0 i Göteborgsderbyt

Häcken–IFK Göteborg 2–2 (0–1)

0–1 Emil Salomonsson (15 str), 0–2 Elias Mar Omarsson (61), 1–2 John Owoeri (65), 2–2 Alhassan Kamara (69).

Domare: Andreas Ekberg, Lund.

Publik: 6 380.

Häcken (4–3–3): Peter Abrahamsson – Joel Andersson, Rasmus Lindgren, Emil Wahlström, Kari Arkivuo (Jasmin Sudic 82) – Rasmus Schüller (Adam Andersson 88), Alexander Farnerud, Mohammed Abubakari – Nasiru Mohammed, Alhassan Kamara, Demba Savage (John Owoeri 61).

IFK Göteborg (4–4–2): John Alvbåge – Emil Salomonsson, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Scott Jamieson – Martin Smedberg–Dalence (Tobias Hysén 73), Mads Albæk, Sebastian Eriksson (Lawson Sabah 70), Jakob Ankersen – Elias Mar Omarsson, Søren Rieks.

Matchens fem bästa:

Alexander Farnerud, mf, Häcken

Briljant på mitten, styr Häckens anfall och hela tiden farlig.

Thomas Rogne, b, IFK Göteborg

Stark i försvarsspelet, vann massor i luften.

Nasiru Mohammed, anf, Häcken

Blixtsnabb och farlig framåt framför allt i den första halvleken. Borde gjort mål.

Jakob Ankersen, mf, IFK Göteborg

Stark i omställningsspelet, farlig framför allt i första halvlek.

Mohammed Abubakari, mf, Häcken

Ruskigt bra i defensiven, vinner mycket boll och ger Häcken chans till omställningar.

Matchens målvakt: Peter Abrahamsson, Häcken

Bra i första när Göteborg trycker på. Chanslös på målen.

Matchen:

Underhållande match där IFK Göteborg såg ut att ha tagit hem segern när Elias Omarsson rullade in 2-0 med halvtimmen kvar. Men Häcken kom tillbaka, utnyttjade sitt stora spelövertag och fick in en snabb reducering (kanon från nyss inbytte John Owoeri). Fyra minuter senare kom också kvitteringen, och hemmalaget fick rättvist med sig en poäng. Göteborg har fortsatt problem i försvaret, tillåter för många avslut mot John Alvbåge och tappade nu ytterligare mark på AIK på tredjeplatsen. Ett underhållande göteborgsderby, vars resultat gör att de båda lagen nu kanske framför allt får sikta in sig på titeln ”Bäst i stan” resten av hösten.

(Jury: Henrik Lundgren, Bravida Arena)