Bert Karlsson vill investera i Blåvitt

Har varit i möte med klubben på Kamratgården

Foto: BILDBYRÅN

IFK Göteborgs ekonomi är ansträngd.

Nu skriver GP att klubben varit i kontakt med den välkände entreprenören Bert Karlsson, som vill investera.

– De ville att jag skulle köpa in mig i en spelarkvot, säger han bland annat till tidningen.

IFK Göteborg vill stärka sin ekonomi och nu skriver GP att "klubben vill väcka liv i ett riskkapitalbolag där bland annat Bert Karlsson föreslås att ingå".

Blåvitt ska ha kallat entreprenören till ett möte på Kamratgården under dagen.

"Kan gynna IFK ekonomiskt"

– Jag hade ett förslag att jag ska få visa upp mina villavagnar på Kamratgården. Dels vill jag visa upp dem och sen kan det gynna IFK ekonomiskt. Sen ville de att jag skulle köpa in mig i en spelarkvot, säger 71-åringen till GP.

– Att jag köper in mig i hela laget. Det är inte omöjligt att jag går in i det, säger Karlsson som tidigare drivit asylboenden och just nu lanserar modulhus.

Klubbens ordförande Frank Andersson bekräftar för Fotbollskanalen att kontakten har tagits, men kan inte ge mer information än så.

Skaraprofilen är från och med den här säsongen en av huvudsponsorerna till Skara, nykomlingen i handbollens högstaliga, SHE.