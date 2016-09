Linköping stormar mot guldet

Guldstriden i damallsvenskan rullade på onsdagen vidare då serieledaren Linköpings FC åkte till Göteborg och Valhalla IP. LFC var inför mötet med Kopparbergs Göteborg en poäng före Rosengård, men med en match mindre spelad.

Och visst blev det tre nya poäng och lite luft i tabelltoppen inför de fem återstående omgångarna.

Linköpings FC tog tag i taktpinnen direkt från start och med en rörlig speluppbyggnad etablerade laget flera chanser.

Men när nollan spräcktes var det efter en fast situation.

Harder satte 2-0

Det kom efter 26 minuter när LFC:s anfallsstjärna Stina Blackstenius tog vara på en frispark från höger ytterzon. Stina Blackstenius gick på central yta, missade serven in men nickade in 1-0 när bollen lyftes in en andra gång.

Andra målet gjorde Pernille Harder efter ett inlägg från vänsterkanten, men det kom i ett läge där hemmalaget lugnt och fint spelat sig in i matchen och satt press på serieledaren.

För Kopparbergs Göteborg inledde andra halvlek bra och hade ett vasst läge efter fem minuter. Sara Lindén höll sig framme på ett inlägg och Cajsa Andersson fick grepp om bollen liggandes på mållinjen. Det var lagets första avslut på mål.

175 personer på plats

Det andra kom i den 68:e minuten. En omställning avslutades med ett inlägg och mål av Elin Rubensson (2-1).

Elin Rubensson var framme och oroade försvaret ytterligare en gång under matchens sista tio minuter och laget spelade bra hela andra halvlek, men Linköping höll distansen ut. LFC hade ett par chanser till, bland annat frilägen av Pernille Harder och Kristine Minde, men offensiva målvakten Jennifer Falk briljerade i Göteborgsmålet.

Värt att notera i övrigt?

Ett bottenrekord.

Endast 175 personer tog sig till Valhalla IP för att se matchen. Det var säsongens sämsta publiksiffran i damallsvenskan.