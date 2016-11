Landslagsspelaren klar för Rosengård

Hanna Folkesson. Foto: Bildbyrån

Sara Björk Gunnarsdottirs ersättare är på plats.

FC Rosengård har presenterat Hanna Folkesson som nyförvärv inför kommande säsong.

Klubben meddelar på sin hemsida att Umeås 28-åriga Hanna Folkesson är klar. Mittfältaren skriver på ett kontrakt som sträcker sig över nästa år, och med en option på ytterligare ett år.

– Jag är glad att FC Rosengård blir min nästa klubbadress. Det känns som en optimal klubb för min fortsatta karriär och utveckling. 2017 blir spännande med Champions League och jag ser fram emot att spela i ett lag som är med och utmanar om titlar, säger Hanna Folkesson.

Rosengårds sportchef Therese Sjögran beskriver nyförvärvet.

– Jag är väldigt glad att Hanna valde att komma till oss. Hon är en lojal lagspelare som kommer tillföra kraft och rutin. Hennes målsättningar är höga och det kommer passa perfekt i FC Rosengård, säger Therese Sjögran.

Tillbaka från skador

Landslagsmittfältaren har haft problem med skador under de senaste åren. Vid två tidpunkter har knät gått sönder och förra året gick korsbandet av inför VM. Under 2015 var hon utlånad till Örebro men återvände sedan till Umeå där hon fick spela nio matcher under den gångna säsongen.

I oktober var Hanna Folkesson tillbaka från skada och med i landslaget.

– Det känns som att det var i går som jag var här, men sedan kommer man underfund med att det var ganska längesedan jag var med i de här sammanhangen. Det är något som jag har längtar och strävat efter. Jag blev glad när Pia ringde, sade Hanna Folkesson till Sportbladet inför matchen mot Iran.

Spelartapp i Umeå

Folkesson var med när Umeå åkte ur allsvenskan och efter det har toppspelare som Rita Chikwelu, Linda Eliasson, Lina Hurtig och Hanna Glas lämnat nergraderade Umeå.