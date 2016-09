Ny höjdarinsats av Sofie Skoog

herrar, 100 m

1) Asafa Powell, Jamaica, 9,94, 2) Akani Simbine, Sydafrika, 9,99, 3) Ben–Youssef Meité, Elfenbenskusten, 9,99, 4) Kim Collins, Saint Kitts och Nevis, 10,10, 5) Adam Gemili, Storbritannien, 10,11, 6) Omar McLeod, Jamaica, 10,12, 7) Churandy Martina, Nederländerna, 10,13, 8) Chijindu Ujah, Storbritannien, 10,13, 9) Michael Rodgers, USA, 10,15.

400 m

1) LaShawn Merritt, USA, 44,64, 2) Bralon Taplin, Grenada, 44,70, 3) Nery Brenes, Costa Rica, 45,18, 4) Martyn Rooney, Storbritannien, 45,32, 5) Steven Gardiner, Bahamas, 45,66, 6) Isaac Makwala, Botswana, 45,68, 7) Pavel Maslak, Tjeckien, 45,81.

5 000 m

1) Hagos Gebrhiwet, Etiopien, 13.14,82, 2) Paul Kipkemoi Chelimo, USA, 13.16,51, 3) Evan Jager, do, 13.16,86, 4) Albert Rop, Bahrain, 13.17,56, 5) Abdalaati Iguider, Marocko, 13.19,35, 6) Bernard Lagat, USA, 13.19,73, 7) Yomif Kejelcha, Etiopien, 13.19,90, 8) Mohammed Ahmed, Kanada, 13.20,31, 9) Ryan Hill, USA, 13.20,46, 10) Muktar Edris, Etiopien, 13.23,05, 11) Cornelius Kangogo, Kenya, 13.25,12, 12) Thomas Pkemei Longosiwa, do, 13.25,48, 13) Ibrahim Jeilan, Etiopien, 13.30,55, 14) Bethwell Birgen, Kenya, 13.31,08, 15) Isiah Kiplangat Koech, do, 13.31,26, 16) Paul Kipnegetich Tanui, do, 13.31,75, 17) Edwin Cheruiyot Soi, do, 13.36,19, 18) Imane Merga, Etiopien, 14.00,22.

400 m häck

1) Kerron Clement, USA, 48,72, 2) Javier Culson, Puerto Rico, 48,79, 3) Jaco van Zyl, Sydafrika, 48,80, 4) Rasmus Mägi, Estland, 48,90, 5) Kariem Hussein, Schweiz, 49,21, 6) Thomas Barr, Irland, 49,34, 7) Keisuke Nozawa, Japan, 49,42.

Tresteg

1) Christian Taylor, USA, 17,80, 2) Troy Doris, Guyana, 17,01, 3) Chris Carter, USA, 16,75, 4) Alexis Copello, Kuba, 16,71, 5) Chris Benard, USA, 16,71, 6) Max Hess, Tyskland, 16,69, 7) Omar Craddock, USA, 16,56, 8) Nelson Évora, Portugal, 16,48, 9) John Murillo, Colombia, 16,42, 10) Tosin Oke, Nigeria, 16,29.

Stav

1) Sam Kendricks, USA, och Renaud Lavillenie, Frankrike, båda 5,90, 3) Thiago Braz da Silva, Brasilien, 5,84, 4) Piotr Lisek, Polen, 5,72, 5) Jan Kudlicka, Tjeckien, 5,72, 6) Konstadinos Filippidis, Grekland, 5,62, 7) Stanley Joseph, Frankrike, 5,52, 8) Robert Sobera, Polen, 5,32, 9) Dominik Alberto, Schweiz, 5,32.

Kula

1) Tomas Walsh, Nya Zeeland, 22,20, 2) Ryan Crouser, USA, 22,00, 3) Joe Kovacs, do, 21,20, 4) Kurt Roberts, do, 20,99, 5) Franck Elemba Owaka, Kongo–Brazzaville, 20,75, 6) Darrell Hill, USA, 20,68, 7) Konrad Bukowiecki, Polen, 20,46, 8) Darlan Romani, Brasilien, 20,19, 9) David Storl, Tyskland, 20,09, 10) Tomasz Majewski, Polen, 20,04.

Spjut

1) Jakub Vadlejch, Tjeckien, 87,28, 2) Thomas Röhler, Tyskland, 86,56, 3) Julian Weber, do, 84,29, 4) Antti Ruuskanen, Finland, 82,69, 5) Tero Pitkämäki, 79,63, 6) Vitezslav, Vesely, 78,59, 7) Kim Amb, Sverige, 78,52, 8) Zigismunds Sirmais, Lettland, 74,52.

Damer, 200 m

1) Elaine Thompson, Jamaica, 21,85, 2) Dafne Schippers, Nederländerna, 21,86, 3) Allyson Felix, USA, 22,02, 4) Dina Asher–Smith, Storbritannien, 22,38, 5) Simone Facey, Jamaica, 22,50, 6) Veronica Campbell–Brown, do, 22,51, 7) Michelle–Lee Ahye, Trindad och Tobago, 22,78, 8) Mujinga Kambundji, Schweiz, 23,00.

800 m

1) Caster Semenya, Sydafrika, 1.56,44, 2) Francine Niyonsaba, Burundi, 1.56,76, 3) Margaret Nyairera Wambui, Kenya, 1.57,04, 4) Joanna Jozwik, Polen, 1.58,21, 5) Kate Grace, USA, 1.58,28, 6) Marina Arzamasova, Vitryssland, 1.58,36, 7) Nataliya Prisjtjepa, Ukraina, 1.58,60, 8) Melissa Bishop, Kanada, 1.58,84, 9) Eunice Jepkoech Sum, Kenya, 1.59,31, 10) Selina Büchel, Schweiz, 1.59,48, 11) Lynsey Sharp, Storbritannien, 2.00,55.

1 500 m

1) Shannon Rowbury, USA, 3.57,78, 2) Laura Muir, Storbritannien, 3.57,85, 3) Sifan Hassan, Nederländerna, 3.58,43, 4) Jenny Simpson, USA, 3.58,54, 5) Dawit Seyaum, Etiopien, 3.58,63, 6) Besu Sado, do, 3.59,47, 7) Faith Kipyegon, Kenya, 4.01,86, 8) Meraf Bahta, Sverige, 4.03,06, 9) Gudaf Tsegay, Etiopien, 4.04,29, 10) Laura Weightman, Storbritannien, 4.04,77, 11) Hellen Obiri, Kenya, 4.08,77, 12) Axumawit Embaye, Etiopien, 4.12,49, 13) Angelika Cichocka, Polen, 4.17,37.

100 m häck

1) Kendra Harrison, USA, 12,63, 2) Cindy Ofili, Storbritannien, 12,70, 3) Dawn Harper–Nelson, USA, 12,73, 4) Jasmin Stowers, do, 12,78, 5) Cindy Roleder, Tyskland, 12,80, 6) Megan Simmonds, Jamaica, 12,90, 7) Phylicia George, Kanada, 12,93, 8) Anne Zagre, Belgien, 12,98, 9) Nadine Hildebrand, Tyskland, 12,99.

400 m häck

1) Shamier Little, USA, 53,97, 2) Sara Slott Petersen, Danmark, 54,22, 3) Eilidh Doyle, Storbritannien, 54,55, 4) Wenda Theron Nel, Sydafrika, 55,15, 5) Ayomide Folorunso, Italien, 55,69, 6) Lea Sprunger, Schweiz, 55,71, 7) Anna Titimets, Ukraina, 55,72, 8) Joanna Linkiewicz, Polen, 56,24.

3 000 m hinder

1) Ruth Jebet, Bahrain, 9.07,00, 2) Hyvin Kiyeng, Kenya, 9.10,15, 3) Emma Coburn, USA, 9.17,42, 4) Beatrice Chepkoech, Kenya, 9.19,37, 5) Etenesh Diro Neda, Etiopien, 9.21,67, 6) Sofia Assefa, Etiopien, 9.22,09, 7) Virginia Nyambura, Kenya, 9.29,16, 8) Celliphine Chepteek, do, 9.32,30, 9) Aisha Praught, Jamaica, 9.33,10, 10) Colleen Quigley, USA, 9.35,30, 11) Genevieve Lacaze, Australien, 9.36,72, 12) Purity Kirui, Kenya, 9.39,68, 13) Fabienne Schlumpf, Schweiz, 9.45,88.

Längd

1) Brittney Reese, USA, 6,95, 2) Ivana Spanovic, Serbien, 6,93, 3) Darja Klisjina, Ryssland, 6,63, 4) Ksenija Balta, Estland, 6,63, 5) Lorraine Ugen, Storbritannien, 6,52, 6) Tianna Bartoletta, USA, 6,51, 7) Shara Proctor, Storbritannien, 6,51, 8) Jazmin Sawyers, do, 6,44, 9) Maryna Bech, Ukraina, 6,38, 10) Sosthene Moguenara, Tyskland, 5,08.

Höjd

1) Ruth Beitia, Spanien, 1,96, 2) Sofie Skoog, Sverige, och Inika McPherson, USA, båda 1,93, 4) Kamila Licwinko, Polen, 1,93, 5) Mirela Demireva, Bulgarien, och Airiné Palsyté, Litauen, båda 1,90, 7) Iryna Gerasjtjenko, Ukraina, 1,90, 8) Levern Spencer, Saint Lucia, 1,90, 9) Alessia Trost, Italien, 1,90, 10) Michaela Hruba, Tjeckien, 1,86.

Diskus

1) Sandra Perkovic, Kroatien, 68,44, 2) Melina Robert–Michon, Frankrike, 63,91, 3) Denia Caballero, Kuba, 62,80, 4) Julia Fischer, Tyskland, 61,80, 5) Nadine Müller, do, 60,09, 6) Shanice Craft, do, 58,46, 7) Zinaida Sendriute, Litauen, 58,24, 8) Whitney Ashley, USA, 57,69, 9) Jade Lally, Storbritannien, 57,39, 10) Fernanda Martins, Brasilien, 52,11.