Dubbel svensk seger – efter spjutskräll

Herrar, 200 m

1) Samuli Samuelsson, Finland, 20,94, 2) Tom Kling–Baptiste, Sverige, 21,19, 3) Johan Wissman, do, 21,32, 4) Felix Svensson, do, 21,45, 5) Ville Aarnivala, Finland, 21,62, 6) Ville Myllymäki, do, 21,69.

1500 m

1) Johan Rogestedt, Sverige, 3.55,83, 2) Kalle Berglund, do, 3.56,85, 3) Jonas Leandersson, do, 3.57,25, 4) Marco Bertolotti, Finland, 3.57,33, 5) Tuomo Salonen, do, 3.59,34, 6) Panu Jantunen, do, 3.59,87.

10000 m

1) David Nilsson, Sverige, 29.37,03, 2) Jarkko Järvenpää, Finland, 29.45,24, 3) Ossi Kekki, do, 30.21,43, 4) Andreas Åhwall, Sverige, 30.25,87, 5) Anton Danielson, do, 30.44,77, 6) Aki Nummela, Finland, 30.59,38.

4x400 m

Finland (Don–Zheni Ekoebve, Markus Teijula, Ville Lampinen, Oskari Mörö)–Sverige (Erik Martinsson, Dennis Forsman, Felix Francois, Adam Danielsson) 3.09,09–3.09,71.

400 m häck

1) Mörö 50,77, 2) Joni Vainio–Kaila, do, 51,56, 3) Petteri Monni, do, 51,62, 4) Jonathan Carbe, Sverige, 51,97, 5) Isak Andersson, do, 52,83, 6) Alexander Lundskog, do, 54,26.

3000 m hinder

1) Elmar Engholm, Sverige, 8.52,76, 2) Emil Blomberg, do, 8.57,61, 3) Vidar Johansson, do, 9.01,06, 4) Tomi Lehto, Finland, 9.04,67, 5) Hannu Granberg, do, 9.08,43, 6) Otto Loukkalahti, do, 9.32,76.

Tresteg

1) Simo Lipsanen, Finland, 16,19, 2) Tuomas Kaukolahti, do, 15,85, 3) Michel Tornéus, Sverige, 15,82, 4) Erik Ehrlin, do, 15,60, 5) Mathias Ström, do, 15,06, 6) Ville Mylläri, Finland, 15,00.

Kula

1) Arttu Kangas, Finland, 19,52, 2) Niklas Arrhenius, Sverige, 18,98, 3) Daniel Ståhl, do, 18,90, 4) Timo Kööpikkä, Finland, 18,13, 5) Wictor Petersson, Sverige, 17,80, 6) Tomas Söderlund, Finland, 16,73.

Spjut

1) Kim Amb, Sverige, 84,50, 2) Antti Ruuskanen, Finland, 83,02, 3) Jiannis Smalios, Sverige, 81,89, 4) Teemu Wirkkala, Finland, 81,16, 5) Gabriel Wallin, Sverige, 78,31, 6) Sampo Lehtola, Finland, 76,73.

Slutställning

Finland–Sverige 200–210.

Damer

200 m

1) Anniina Kortetmaa, Finland, 23,92, 2) Aino Pulkkinen, do, 24,27, 3) Jonna Berghem, do, 24,34, 4) Isabelle Eurenius, Sverige, 24,52, 5) Malin Ström, do, 24,63, 6) Gladys Bamane, do, 24,66.

800 m

1) Lovisa Lindh, Sverige, 2.03,43, 2) Hanna Hermansson, do, 2.04,81, 3) Zenitha Eriksson, Finland, 2.04,89, 4) Anna Silvander, Sverige, 2.04,95, 5) Venla Paunonen, Finland, 2.06,34, 6) Saija Seppä, do, 2.07,94.

5000 m

1) Meraf Bahta, Sverige, 16.15,44, 2) Maria Larsson, do, 16.18,15, 3) Heidi Eriksson, Finland, 16.39,83, 4) Cecilia Norrbom, Sverige, 16.43,19, 5) Aino Kivenmäki, Finland, 17.04,02, 6) Janica Mäkelä, do, 17.23,25.

4x400 m

Finland (Jeanine Nygård, Pulkkinen, Eveliina Määttänen, Hilla Uusimäki)–Sverige (Pernilla Tornemark, Ebba Svantesson, Lisa Duffy, Matilda Hellqvist) 3.38,93–3.39,73.

400 m häck

1) Uusimäki 57,39, 2) Viivi Lehikoinen, do, 58,41, 3) Sofia Johnsson, Sverige, 58,50, 4) Määttänen 58,72, 5) Hanna Palmqvist, Sverige, 58,94, 6) Johanna Holmén Svensson, do, 59,33.

3000 m hinder

1) Charlotta Fougberg, Sverige, 9.57,10, 2) Sandra Eriksson, Finland, 10.03,89, 3) Camilla Richardsson, do, 10.06,69, 4) Ronja Fjellner, Sverige, 10.19,48, 5) Frida Kristiansson, do, 10.25,25, 6) Mira Tuominen, Finland, 10.45,58.

Längd

1) Khaddi Sagnia, Sverige, 6,74, 2) Erica Jarder, do, 6,49, 3) Malin Marmbrandt, do, 6,22, 4) Anne–Mari Lehtiö, Finland, 6,21, 5) Kristiina Vuorvirta, do, 6,09, 6) Hanna Wiss, do, 5,91.

Höjd

1) Sofie Skoog, Sverige, 1,88, 2) Emma Green, do, och Linda Sandblom, Finland, båda 1,81, 4) Ilona Äyräväinen, do, 1,76, 5) Ebba Jungmark, Sverige, 1,76, 6) Elin Pajunen, Finland, 1,76.

Diskus

1) Salla Sipponen, Finland, 54,95, 2) Sofia Larsson, Sverige, 53,78, 3) Tanja Komulainen, Finland, 52,69, 4) Katri Hirvonen, do, 49,23, 5) Anna Karlsson, Sverige, 48,19, 6) Fanny Roos, do, 45,54.

Slägga

1) Marinda Pettersson, Sverige, 68,51, 2) Tracey Andersson, do, 66,56, 3) Inga Linna, Finland, 66,36, 4) Merja Korpela, do, 66,23, 5) Johanna Salmela, do, 64,85, 6) Ida Storm, Sverige, 61,50.

Slutställning

Finland–Sverige 197–213.