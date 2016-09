Visslade på pallen – internutreds av polis

Det var en unik diskusseger som Christoph Harting tog i Rio. För första gången försvarade en yngre broder sin sin äldre broders guld från föregående OS i London.

Men diskusstjärnan hamnade snabbt i onåd hemma i Tyskland efter att dels ha varit otrevlig mot journalister i den mixade zonen men framför allt betett sig märkligt på prispallen. Tysken lade först ner ett pris på marken och sedan kunde han inte stå still under nationalsången utan vände sig om, visslade och rörde sig under hela hymnen.

– Varför kunde jag inte stå still på prispallen? Jag är en person som behöver rytm, som älskar bra musik och det är svårt att dansa till nationalsången, förklarade Harting efteråt.

”Kommer följas upp”

Ett uttalande som bara fick kritikstormen att växa mot den 26-årige tysken som till vardags är anställd som poliskonstapel i den federala polisen och därmed får mycket av sin idrottskarriär finansierad av skattepengar.

Nu skriver Die Welt att agerandet också kan få juridiska konsekvenser. En polisanmälan har gjorts mot Harting och enligt chefen vid polisens idrottsskola, Jochen Maron, väntar också en internutredning.

– Jag är mycket kritisk till Hartings beteende i Rio och den här incidenten kommer att följas upp oavsett (anmälan), säger han.

Harting blev efter OS av med sitt världsårsbästa när Daniel Ståhl slog till med 68,72 på SM.