”Plötsligt stirrade jag rakt i stalkerns ögon”

Det är fyra år sedan Carolina Klüft avslutade sin friidrottskarriär som under ett drygt decennium gjorde henne till en av Sveriges mest framgångsrika och kända idrottare världen över.

Nu har Klüft släppt en bok om sitt liv där hon blickar tillbaka på karriären och vilka verktyg som gjorde henne framgångsrik. Där tar hon också upp baksidan med kändisskapet.

”Var tvungen att sätta mig”

Som när en tysk stalker satte skräck i henne 2008. Mannen hade under en längre tid skickat gåvor och brev till den trefaldiga världsmästaren och beskrivit henne "som ett helgon". Men en dag när Carro såg att hon hade ett missat samtal från sin farmor förändrades allt.

”Jag ringde snabbt tillbaka och farmor svarade snabbt.”Hej Carro. Du vet den där tysken vi har pratat om, han är inte alls sjuk i huvudet, han är jättetrevlig”. Orden drog fram genom kroppen som en rekyl och lämnade en stor klump kvar i magen. Jag var tvungen att sätta mig ner. /.../ Han hade ringt på dörren, gett henne blommor och frågat var han kunde hitta mig. Farmor hade i all välmening berättat att jag inte längre bodde i Växjö, men att jag fortfarande tränade på Värendsvallen” , skriver hon.

Några dagar senare när Klüft tillsammans med sin tränare Agne Bergvall var ensamma på Värendsvallen satt det plötsligt en man på läktaren och tittade, den tyske stalkern. Klüft bestämde sig för att konfrontera mannen.

”Ville falla ihop av lättnad”

”Jag försökte förklara att han var en främling men då avbröt han mig och sa: 'Jag är ingen främling. Det vet du, Vi är gjorda för varandra och om några månader kommer du också inse det.' /.../ Jag upprepade att han var en främling för mig och att han var ett fan som alla andra. Hans blick blev svart. I några sekunder kändes det som att tiden stod stilla. Så vände han sig och gick därifrån med bestämda steg. Jag andades ut och ville falla ihop av lättnad.”

Under sommaren som följde fick friidrottsstjärnan polisbeskydd på alla stora tävlingar. Men polisen fanns inte på plats när Klüft genomförde ett evenemang i Växjös domkyrka. Efteråt stannade hon kvar och skrev autografer och tog bilder.

"Plötsligt sträcktes en hand fram emot mig och jag stirrade rakt in i stalkerns obehagligt bekanta ögon. Han iutade sig framåt och sa med låg röst: ”It’s amazing to see how you can entertain people”. Jag reagerade utan att tänka och skrek åt honom att gå sin väg. Han såg chockad ut och stormade ut från kyrkan.

”Blir skogstokig”

Då slutade det med besöksförbud och att ”Carro” köpte sig en vakthund. Nu ser kändisskapet annorlunda ut, det är inte längre kopplat direkt till idrottsprestationer. Hon beskriver det nya kändisskapet som "betungande". I boken skriver hon att fokus skiftat mer mot hennes privatliv och det tycker hon är svårt att hantera. Allra värst blir det när dotterna Laleh dras med.

"För mig är det viktigt att skydda min dotter från kändisskapet. Hon har inte valt det. Jag måste ta hänsyn till hennes integritet tills den dag hon kan värna den själv. Därför blir jag skogstokig när folk smygfotograferar henne", skriver Klüft.