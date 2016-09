ALL OVER PRESS

Henrik Stenson var på väg ner i resultatlistan under den tredje rundan av PGA-tourslutspelet i Norton, Massachusetts, men tack vare en eagle på det sista hålet slutade dagen ändå på 70 slag, ett under par, och den svenske världsfyran ligger därmed sammanlagt på fem slag under par.

Det räcker till en 23:e plats inför fortsättningen, tio slag efter ledaren Paul Casey, England.

David Lingmerth ligger på en delad 68:e plats efter en 74:a.