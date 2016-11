I juni tidigare i år var Alex Norén utanför de 100 bästa i världen.

Tolv starter och fyra vinster senare är han nu rankad nia.

Efter att ha vunnit Scottish Open i juli, Europeans Masters i september och British Masters så sent som i oktober kammades den fjärde vinsten hem i Sydafrika på söndagen, i Europatourens andra av totalt tre slutspelstävlingar.

Norén spelade bra torsdag och fredag men en dålig tredjerunda såg ut att ställa till det.

Han gick ut sex slag bakom Jeunghun Wang – men det blev aldrig spännande.

Svensken inledde med tre raka birdies och gick totalt sex under par på sina nio första hål. Han satte sedan en monsterputt för eagle på tian och chippade i för birdie på elvan.

”Mitt livs runda”

Under tiden hade dessutom Wang gått två över för dagen och Norén vann till slut på 14 slag under par (nio under par den sista rundan).

– Jag är sjukt glad! Ett av mina bästa varv någonsin, säger Norén till Sportbladet.

I sitt segertal hyllade Norén sin dotter, Iris, som föddes i februari.

– Hon är nog hemligheten bakom mitt spel. Jag är mer avslappnad när jag vet att det finns någonting hemma som väntar på mig, säger han.

Alex Norén, som nu är den enda någonsin som vunnit fyra Europatourtävlingar under samma säsong, låg inför tävlingen på en 17:e plats i världsrankingen, men i och med vinsten klättrar han troligtvis till en niondeplats.

– Att komma upp till topp 10 på rankingen var inget jag trodde skulle hända så snabbt. Mitt mål har hela tiden varit att få spela de största tävlingarna, inklusive majors. Nu har jag möjligheten att göra det under en bra tid framöver, säger Norén till Sportbladet.

”Inte förvånande”

Henrik Stenson slutade åtta i tävlingen och kommer, troligtvis, att behålla sin fjärdeplats på världsrankingen. Sverige har därmed, för bara andra gången, någonsin två spelare som är bland de tio bästa i världen.

– Det är två individer som jobbat på egen hand, Henrik och Alex, under många, många år. Båda har varit i dalar, Henrik i form och Alex med skadebekymmer, men när de får vara skadefria då är de så här bra. Det är inte förvånande på något sätt, säger Göran Söderqvist, pressansvarig på Svenska Golfförbundet.

Race to Dubai, Europatourens slutspel, leds fortfarande av Henrik Stenson. Alexander Norén klättrar upp på en tredjeplats. Tourfinalen spelas nästa vecka i Dubai.

– Jag har inte vågat tänka på att vinna. Jag ska bara spela min golf, sen får vi se, säger Nprén.

