Stenson: ”Medioker runda rakt igenom”

How today impacted the #RaceToDubai Projected rankings: https://t.co/j4y3CeBI0a pic.twitter.com/FJEYPT5YGC

30 grader varmt – i skuggan.

Det tog på krafterna att gå runt 18 hål på Jumeirah Golf Estates ute i Dubais öken och inte blev det roligare av att spelet bara var ”mediokert”.

– Nej, det här var väl en ganska tråkig runda. Det var länge sedan man bara gjorde en birdie på 18 hål. Jag hade lite birdietorka. Samtidigt hamnade jag inte i några större problem heller. Det var bara … mediokert. Rakt igenom, säger Henrik Stenson till Sportbladet.

Hans scorekort innehöll alltså en birdie och ett par – totalt 72 slag.

– Men det är tre dagar kvar. Vi får åka hem, käka middag, sova och förhoppningsvis göra ett bättre varv i morgon. Jag vet ju att jag kan spela bättre än så här.

”Vill alltid vinna”

Stenson leder den totala ställningen i Europatouren, det som kallas ”Race to Dubai”, och behöver inte ens vinna denna sista deltävling, som kallas DP World Tour Championship, för att koras som mästare.

– Jag skulle kunna vara nöjd på söndag även fast jag inte gör min bästa tävlingsvecka. Det är totalen som står högst på önskelistan. Men det är klart, går man in i en tävling så vill man ju alltid vinna, säger han.

Världstvåan Rory McIlroy – fyra i totalen i ”Race to Dubai” – ser ut att ha spelat bort sina chanser efter en slarvig 75-runda, så de som närmast jagar Henrik Stenson i jakten på Europatourens kungakrona är dels engelsmannen Danny Willett (just nu ett under par) och dels landsmannen Alexander Norén.

”Ska gå och träna”

Norén hade, precis som Stenson, ett ganska segt förstavarv men gick i alla fall runt på 71 slag – ett under par.

– Jag är inte jättemissnöjd. Men det gick lite tungt på greenerna. Jag kom inte in så nära som jag ville utan hade ofta puttar på 5-10 meter. Jag måste komma in närmare, och då måste jag börja med att slå längre från tee så att jag får kortare inspel. Så jag ska gå och träna lite nu, säger han direkt efter att ha gått upp för backen från 18:e green.

Du ska direkt till rangen alltså?

– Haha, ja, jag ska bara käka lite först.

”Ska tömma tanken”

Lee Westwood var den som imponerade mest i DP World Tour Championships första runda.

Han leder just nu på sex under par.

Men den här veckan handlar alltså mer om totalen ”Race to Dubai” – och där är Henrik Stenson alltjämt i förarsätet.

Tre rundor återstår.

– Det är bara att ge allt som finns kvar. Tömma tanken och se hur långt det räcker. Sen får vi gå på vila…, säger Stenson.