”Det är inte optimalt”

Det nya landslaget vann sin EM-kvalpremiär mot Montenegro i Lund inför 3016 begeistrade åskådare på torsdagskvällen.

Mittnian Jim Gottfridsson tog omedelbar revansch för sitt misslyckade OS och låg bakom Sveriges första sex mål i matchen när man fick en drömstart. 9-3 blev 14-9 i paus.

Bäst i det svenska laget var den nya ryggraden med målvakten Mikael Appelgren, försvarschefen/linjespelaren Jesper Nielsen samt Gottfridsson. Lukas Nilssons inledning av andra halvlek, när han sköt Montenegro i sank, stod också ut.

Matchen var i praktiken avgjord redan efter 34 minuter när Niclas Ekberg kontrade in 18-10. Resten blev en transportsträcka där Sverige kontrade in massor av mål och Gottfridsson kunde bjuda på matchens delikatess när han fintade sig igenom på ett genombrott och sedan sköt in bollen bakom ryggen.

Jeppsson fick störst jubel

Men störst jubel fick hemmasonen Simon Jeppsson när han klev in på planen i sin landslagsdebut efter 40 minuter och sedan smällde in sitt första av två mål.

Förnedringen mot det som av allt att döma är gruppens sämsta lag stannade vid 36-21.

Omedelbart efter slutsignalen inleddes förberedelserna inför nästa kvalmatch.

Den spelas nämligen redan på lördag i Slovakien.

Däremellan ska alltså landslaget förflytta sig till Kosice, nästan så långt österut man kan komma i Slovakien, via två flygresor på fredagen. Redan klockan sex i morgon bitti är det väckning vilket betyder att flera av spelarna inte kommer att få så mycket sömn efter att middag och behandling är avklarat.

– Återhämtningen blir extremt viktig. Vi kommer vara noggranna där, säger förbundskapten Kristján Andrésson.

I mästerskap kan det fortfarande hända att lagen spelar dagen efter varandra, men då är det i alla fall i samma arena.

Slovakien en dag mer

Att spela två kvalmatcher med mindre än 48 timmar emellan och dessutom en flygresa däremellan är extremt ovanligt. Det är bara Sverige som har blott en dag mellan matcherna, alla övriga 27 nationer har två eller tre dagar. De lag som går in i EM-kvalet på torsdagen spelar allihop den andra matchen på söndagen.

– Det är inte optimalt. Men de här killarna är otroligt professionella, säger Andrésson, som inte kan svara på varför matchen mot Slovakien inte spelas på söndag, vilket den borde.

– Speldatumen var redan satta när jag tillträdde. Du får fråga någon annan varför vi spelar lördag i stället för söndag, säger han.

Landslagschefen Lasse Tjernberg:

– Slovakerna bestämmer själva om det ska vara lördag eller söndag. Förmodligen handlar det om tv-tider.

Slovakien har alltså också två dagar mellan matcherna då de mötte Ryssland på onsdagen (och fick med sig ett överraskande kryss).

– Men de fick en dag mindre i förberedelserna inför första matchen och för mig var det viktigt att få så många dagar som möjligt inför första matchen, säger Andrésson.