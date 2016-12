Två veteraner tar plats i VM-trupp

FAKTA

18-mannatruppen

Presenterades i torsdags. Alla 18 samlas den 3 januari. Två (varav en målvakt) ska sedan bort innan man åker till Frankrike.

Målvakter

Mikael Appelgren

Andreas Palicka

Mikael Aggefors

Vänstersexor

Jerry Tollbring

Emil Frend Öfors

Vänsternior

Lukas Nilsson

Viktor Östlund

Simon Jeppsson

Mittnior

Jim Gottfridsson

Jesper Konradsson

Högernior

Johan Jakobsson

Albin Lagergren

Högersexor

Niclas Ekberg

Mattias Zachrisson

Mittsexor/försvarare

Jesper Nielsen

Andreas Nilsson

Max Darj

Fredric Pettersson

Reservlistan

10 spelare till och tillsammans med de 18 ovan bildar de den bruttotrupp på 28 namn som skickas in i dag till IHF och där samtliga spelare som eventuellt ska vara med i VM måste finnas. I praktiken kan vem som helst av de 28 skrivas in i truppen fram till kvällen före premiären. Därefter har man två byten under VM

Målvakt

Mattias Andersson

Vänstersex

Hampus Wanne

Jonas Källman

Vänsternio

Philip Stenmalm

Marcus Olsson

Mittnio

Josef Pujol

Helge Freiman

Högernio

Andreas Cederholm

Högersex

Anton Halén

Mittsex/försvarare

Anton Månsson