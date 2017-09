Nyquist: ”Vi har saknat en ’Homer’”

Foto: USA TODAY Network / Sipa USA

NEW YORK. Gustav Nyquist inledde sin säsong med en rivstart i natt.

Han stod för fyra poäng – två mål och två assist – när Detroit gästade Pittsburgh.

– Försäsong är försäsong, men det känns såklart bra att få börja så, säger ”Gus” till Sportbladet.

Detroit förlorade bortamatchen mot Pittsburgh på övertid – siffrorna skrevs till 6-5 – men coachen Jeff Blashill och hans medarbetare hade ändå en del att glädja sig åt och framförallt då det faktum att det ser ut som att Gustav Nyquist slipat huggtänderna lagom till seriestarten.

Den 28-årige skåningen prickade in två mål på egen hand och spelade fram till två, signerade Darren Helm respektive Ben Street.

– Ja, jo, det gick rätt bra. Försäsong är försäsong, men det känns såklart skönt att få börja så, säger han när vi når honom efteråt.

– Framförallt var det dock roligt att få komma igång igen. Sommaren blir lite lång när man missar slutspelet.

”Vi har saknat en Homer”

Värt att notera i övrigt var att Red Wings för första gången på några år hade en Holmström på isen.

Det var Skellefteå-bekante Axel Holmström som gjorde sin debut – och det med ackuratess. Han bidrog bland annat med en assist.

– På grund av alla utvisningar blev matchen lite sönderryckt och konstig, men jag tycker han gjorde det riktigt bra, berömmer ”Gus” Nyquist.

– Och det är såklart kul att ha en ”Homer” i laget igen. Vi har saknat det, he he.

Backen Lukas Bengtsson spelade för Pittsburgh och bidrog även han med en assist.

Foto: USA TODAY Network / Sipa USA Skellefteå-bekante Axel Holmström.

”Okej” premiär av Lundqvist

På Madison Square Garden i New York begick Henrik Lundqvist säsongspremiär i ett träningsderby mellan New York Rangers och New Jersey Devils.

Han stod första halvan av matchen och såg pigg ut.

– Tja, det gick väl okej. Det kändes att det var första matchen för säsongen, det tar sin lilla tid att hitta spelet, säger han.

Lias Andersson fick visa upp sig för andra matchen i rad, den här gången dock i en mindre offensiv roll. Han användes till exempel flitigt i numerära underlägen – och sådana var det återigen gott om eftersom ligan beordrat en mycket striktare bedömning av slashing och överträdelser vid tekning.

– Men det var jag införstådd med. Det är försäsong och alla killar måste testas på olika sätt. Jag tycker det gick helt okej, säger han.

Hemmalagets stora utropstecken var tjecken Filip Chytil – precis som Lias blott 18 år gammal. Han briljerade med mjuka handleder och stor spelförståelse och avgjorde hela tillställningen genom att pricka in 4-3 på övertid.

– Det är kul att se de där unga killarna. De bidrar med mycket kreativitet, säger ”Henke”

Foto: Adam Hunger / TT NYHETSBYRÅN

Lucas Wallmark hängde sin första kasse för Carolina i nattens hemmabatalj mot Tampa, framspelad av Elias Lindholm. Samma Lindholm assisterade också till ett mål signerat Sebastian Aho.

Tampa – utan sina två svenskar – vann dock med 4-3.

Philadelphia spelade under onsdagskvällen två matcher mot New York Islanders – en i Brooklyn (förlust med 2-3) och en i Leigh Valley (vinst med 3-2).

I den senare var Oskar Lindblom enligt Philadelphia-media mycket framstående och noterades också för en assist.

De Vancouver-spelare som inte fått följa med till Kina för de historiska träningsmatcherna mot LA Kings i Shanghai (idag, 13.30, svensk tid) och Beijing fick trösta sig med en bortamatch mot Calgary under natten.

Den vann de med 5-3 och svenske Anton Rödin tryckte in en retur på eget skott.

Rasmus Andersson hade assist på ett av Calgarys tröstmål.