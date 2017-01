Dif vann tredje raka – närmar sig Luleå





Djurgården fortsätter att plocka in i SHL-tabellen.

Mot Brynäs kom Stockholmslagets tredje raka seger – och nu skiljer endast fem poäng till play in-plats.

– Jag är jävligt nöjd med hur laget och jag spelar, säger vikarierande målvakten Adam Reideborn till C More efter 3–0-vinsten.

Så sent som i den 20:e omgången var Djurgården nedanför strecket.

Sedan dess har laget ryckt upp sig rejält – och nu stormar Dif mot slutspelsplatser.

Trots tre nyckelspelare borta kom Stockholmslagets tredje raka seger, mot Brynäs, på lördagseftermiddagen.

Kritiserade spelare klev fram

Efter en mållös första period där Djurgården var närmast ett ledningsmål kom utdelningen tidigt i den andra.

Det dröjde bara 78 sekunder innan Markus Ljungh , i en snabb spelvändning, hittade den kritiserade Calle Ridderwall som sprätte upp pucken i nättaket. Målet innebar lagkaptenens blott andra mål sedan den 22 oktober.

Kort därpå var det dags för en annan kritiserad spelare, Jeff Tambelini, att kliva in i handlingen.

Forwarden höll sig påpassligt framme på en fin passning från Matt Anderson och slog in sitt fjärde mål för säsongen.

Reideborn dominerade

I sjuka Mikael Tellqvists frånvaro fick även Dif-målvakten Adam Reineborn chansen att briljera. Trots ett massivt Brynäs-övertag i den tredje perioden höll Djurgården nollan, och kunde dessutom sätta 3–0 i öppen kasse.

– Jag är jävligt nöjd med hur laget och jag spelar. Det var lite nervöst hela matchen, det var länge sen jag spelade. Det var skönt att komma in och hjälpa laget, säger Reideborn till C More.

Robert Ohlssons manskap har, i och med Luleås tappade poäng mot Malmö, nu endast fem poäng (dessutom med en match färre spelad) till play in-platser.

Värre är det för Brynäs.

För första gången i årets SHL har Gävle-laget förlorat tre raka matcher.