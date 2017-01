Leksand har landat sin drömvärvning

VM-forwarden Mattias Ritola återvänder till Dalarna

Leksand har enligt Sportbladets uppgifter landat sin drömvärvning.

Mattias Ritola, 29, är klar för dalaklubben.

VM-forwarden bryter kontraktet med schweiziska Fribourg-Gottéron och återvänder enligt Sportbladets källor till Leksand.

Mattias Ritola har spelat i Schwiz. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Leksand har legat lågt när det gäller värvningar under säsongen. Trots att nykomlingen hela tiden legat under kvalstrecket har klubbledningen haft is i magen och väntat på att rätt namn ska dyka upp.

Och nu har klubben fått napp från en riktig toppspelare.

Sportbladet berättade redan i mitten av december att Leksand var nära att göra klart med Mattias Ritola . Forwarden som så sent som i våras ingick i Tre Kronors trupp under VM i Moskva.

Bröt med Skellefteå

Då fanns det två problem kvar att lösa.

Dels det skattetekniska som gör att Ritola inte kunde återvända till Sverige förrän tidigast i mitten av januari.

Dels att Ritola, när han i våras bröt kontraktet med Skellefteå, inte skulle få spela med någon annan SHL-klubb den här säsongen. Den officiella anledningen till att Ritola bröt kontraktet med Skellefteå var att han har stora problem med att flyga.

Skellefteå berättar att de inte längre har några krav på Ritola:

– Vi har fört ett resonemang med Leksand. Är de överens med Ritola så är också vi överens, säger ordförande Pär Nordlund, som säger att han inte vet om att Ritola är klar för Leksand.

Känns det bittert att han redan den här säsongen återvänder till en annan SHL-klubb?

– Nja, fan, vi vänder andra sidan till. Vi har gjort en deal så då ska vi inte gnälla heller.

Bryter på grund av personliga skäl

Ritola hamnade i stället i schweiziska Fribourg. I dag meddelar Fribourg att man bryter kontraktet med Ritola på grund av personliga skäl.

Och nu blir det enligt Sportbladets uppgifter en flytt tillbaka till Leksand.

Den klubb som Borlängekillen spelade för som junior. Ritola hann också med drygt en halv säsong i Leksand 2014/15.