Ottawa till semifinal – Karlsson superhyllas

Stjärnbacken visade vägen som vanligt

NEW YORK. Det var NHL-karriärens hittills största ögonblick.

Då stod för Erik Karlsson för ännu en helt förstummande insats.

Därför är Ottawa Senators klara för sin första konferensfinal på tio år.

– Otroligt roligt, det är den största framgången sedan jag kom hit. Men vi får inte bli för glada, vi är inte klara ännu, säger den våldsamt hyllade backstjärnan till Sportbladet efter den avgörande 4-2-vinsten mot New York Rangers.

Karlsson sköt 3–1.

Denne Erik Karlsson ...

Superlativen börjar nästan sina, men låt oss konstatera att det fanns en god anledning till att sociala medier i Nordamerika åter exploderade i ”EK65”-hyllningar i natt.

Som Bob McKenzie, den mest ansedda av alla insiders, konstaterade:

”Erik Karlsson har varit överjordisk”

Den 26-årige smålänningen var definitivt huvudskälet till att Senators vann den avgörande matchen mot New York Rangers på Madison Square Garden och är klara för konferensfinal för första gången sedan 2007.

– Ja, jag kände att jag hade bra hugg idag, säger han med ett brett leende när vi träffar honom efteråt.

Sköt in 3–1 efter soloräd

Och när man har sådant ”hugg”, då avlossar man först en skottfint så Mike Hoffman kan styra in 1-0 på en överrumplad Henrik Lundqvist. Sedan, när Rangers efter en tandlös första halva av matchen lyckats reducera och ser ut att vara på väg in i matchen på allvar, då suger man åt sig pucken långt ner i egen zon, flyger iväg på en soloräd över hela isen, lämnar över till Bobby Ryan innanför offensiv blå, smyger in in position i vänstra tekningscirkeln, får en passning i retur och nyper själv in 3-1 med ett direktskott

– När Bobby bröt sig loss från sin gubbe visste jag att han skulle försöka hitta mig igen, så jag fortsatte bara på min ”route”. På något sätt fick han fram en perfekt passning och jag siktade bara på hitta en lucka, berättar han.

– Givetvis är det inte lätt att göra mål på ”Henke” så det var extremt skönt att se pucken gå in.

”Otroligt roligt”

Rangers hann reducera en gång till i början av tredje perioden, men Senators höll undan – framförallt för att en viss Karlsson var på isen praktiskt taget nonstop – och i slutsekunderna satte Jean-Gabriel Pageau 4-2 i tom kasse.

Foto: GETTY IMAGES

Foto: GETTY IMAGES



Därmed är den största framgången sedan Erik kom till den kanadensiska huvudstaden 2009 ett faktum.

– Ja, det känns såklart otroligt roligt, jag tycker hela laget gjort det här enormt bra. Men vi får inte bli för glada, vi är ju inte klara ännu.

Nej, nu väntar som sagt konferensfinal mot antingen Washington Capitals eller Pittsburgh Penguins.

– Det spelar ingen som helst roll vilken av dem får möta. Nu ska vi åka hem till Ottawa och återhämta oss och ladda om, säger Erik.

”Han var förstås otroligt besviken”

Som innan han lämnade Madison Square Garden-isen hann ge kompisen Henrik Lundqvist en hjärtlig kram.

– Vi sa inte så mycket, han var förstås otroligt besviken. Men han är en respektfull person och önskade oss lycka till. Vi är goda vänner utanför isen och kommer nog snacka om några dagar, när det här lagt sig.

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se

LÄS OCKSÅ Lundqvists svar om spel med Tre Kronor i VM