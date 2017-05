”Arvy” – större än Dolly Parton

Foto: Frederick Breedon / AFP GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NEW YORK. I Nashville brukar det vara Dolly Parton, Willie Nelson, Taylor Swift och Keith Urban som föräras folkets kärlek.

Nu är det Filip Forsberg, Ryan Ellis, PK Subban och, inte minst, västerbottniska kärnkraftsreaktorn Viktor Arvidsson.

Country-mekkat i den fuktiga södern har fått galopperande Stanley Cup-feber – och eftersom Predators spelar playoff-hockey som värsta Edmonton 85 och i natt kan bli klar för den första konferensfinalen i klubbens historia är den i sanning välmotiverad.

Enligt utbredda fördomar bryr sig Nashville inte mer om sitt NHL-lag än Kanada bryr sig om flamenco.



Staden ligger ju i The Deep South, så långt från traditionella hockeymarknader det går att komma, och är förknippad med helt andra saker än slagskott och icing.

Framförallt country & western, bbq-grillar, cowboy-hattar, kristendom, amerikansk fotboll, boots och sena nätter på vild honky tonks.

Men faktiskt.

Predators har varit rätt populära sedan världens bästa hockeyliga etablerade sig mitt i centrum för 19 år sedan och det lokala stödet ständigt ökat, framförallt under sex-sju år på slutet då laget de facto varit konkurrenskraftigt.

Det som händer i kvarteren runt sjudande nöjesgatan Broadway den här våren är jag dock övertygad om att vare sig ligan, ägarna eller David Polie – general managern som stått på kommandobryggan sedan dag 1 – någonsin vågat drömma om.

Hetaste laget i USA

Predators har under den knappa månad som gått sedan Stanley Cup-slutspelet brakade igång blivit talk of the town och föräras plötsligt mer jubel, beundran och andakt än Brad Paisley, Taylor Swift och de andra stjärnorna med färska smash hits på Billboards countrylista.

Det råder helt enkelt vild, pulserande Stanley Cup-feber i Music City och varje match i Bridgestone – belägen mitt i den sprudlande nöjessmeten – är en regelrätt folkfest,

Ingenstans söder om gränsen mot Kanada är stämningen lika euforisk, ljudnivån lika hög och fansen lika hängivna.

Som svenske backen Mattias Ekholm berättade efter fjärde matchen mot St. Louis Blues.

– Fem minuter före matchstart hör vi dem ända ner i omklädningsrummet. Så man är inte så lite peppad när man till slut kliver ut på isen.

Well, Mattias och hans lagkamrater förtjänar den sjudande kärlek hemstaden visar dem.

De spelar fantastiskt explosiv och aggressiv hockey, de har vunnit sju av åtta matcher – inklusive fyra raka mot mäktiga Chicago Blackhawks – och blir klara för första konferensfinalen i klubbens historia om de tar bortamatchen mot ett frustrerat Blues i natt.

En kult har bildats runt ”Arvy”

Truppen råkar dessutom inkludera en samling profiler det är svårt att inte bli förälskad i. Till exempel dödlige snipern Filip Forsberg, glödheta tomteskägget Ryan Ellis, sång- och dansmannen PK Subban – som äntligen tycks ha funnit sig tillrätta i södern – och framförallt kanske Viktor Arvidsson

Kring det lilla kärnkraftverket från Kågedalen i Västerbotten, som ofta får en att tänka på hur bin reagerar när man slår sönder deras kupor , har det rentav bildats en kult.

När han under ett numerärt underläge i förra matchen medelst sedvanlig ettrighet nitade fast pucken vid sargen nere i Blues-zonen reste sig hela Bridgestone och började skandera:

– Arvy, Arvy, Arvy!

Då vet man.

Hockeyn har snott scenen av countrymusiken i Nashville.