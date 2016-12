Växjö till semifinal i CHL – efter Rosén x 3

”Mini-Magics” drömmål såg ut att skicka ut Växjö ur CHL med dunder och brak.

Då vände Calle Rosén på steken och sänkte Zürich Lions med två mål.

Växjö är vidare till semifinal efter totalt 3–2.

Efter förra veckans mållösa möte i Schweiz var det enkla förutsättningar inför kvällens retur i Champions Hockey League.

Vinnaren mellan Växjö och ZSC Lions skulle få spela semifinal i turneringen. Något som till en början verkade inspirera gästerna mest i Vida arena.

Lions gjorde inte bara 0–1 i den första perioden utan ökade dessutom på till 0–2 efter en riktigt fin soloprestation från förre Leksands- och Djurgårdsspelaren Robert ”Mini-Magic” Nilsson.

– Det här var under all kritik. Den första perioden var riktigt dålig, konstaterade Channel One Cup-uttagne Robert Rosén i pausintervjun i Eurosport.

Avgjorde i slutminuterna

Växjö lyckades dock skaka av sig den svaga inledningen och kom tillbaka starkt i mittperioden. Robert Rosén reducerade till 1–2 – och sen var det dags för en annan med samma efternamn att kliva in i strålkastarljuset.

Med bara ett par minuter kvar till pausvilan skickade Calle Rosén iväg ett dragskott från blå linjen, hittade det främre krysset och ordnade 2–2.

Matchen såg länge ut att gå till förlängning men när uret stod på 56.30 slog Calle Rosén till igen. Med mycket folk framför mål gick backen på avslut och satte pucken fram till matchavgörande 3–2.

– Jag såg en lucka, sköt in den och hoppades på det bästa, säger Rosén i Eurosport.

– Jag hade många skott på mål i den här matchen, så det var skönt att två kunde gå in i alla fall.

För Växjö väntar nu Sparta Prag i semifinal.

Klara för semifinal är även Frölunda som över två möten var alldeles för svåra för Linköping. Göteborgslaget hade klara 4–0 att gå på från det första mötet, men trots det gynnsamma utgångsläget slog man inte av på takterna i Saab arena.

Även i returen blev det en klar seger för Frölunda som efter bland annat två mål från Victor Olofsson vann med 5–2, och totalt förkrossande 9–2.

På andra sidan slutspelsträdet ställs Frölunda mot schweiziska Fribourg i semifinalen.

