Jagrs ”besvikelse” när han gick förbi Messier

FAKTA



Vancouver–Winnipeg1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

Vancouver: Markus Granlund (Loui Eriksson). Målvakt: Ryan Miller 84,0 procent. Winnipeg: Nikolaj Ehlers 2 (Tobias Enström 1), Patrik Laine, Bryan Little. Målvakt: Michael Hutchinson 95,7 procent.

Publik: 18 865.

Colorado–Toronto0–6 (0–3, 0–2, 0–1)

Colorado: Målvakter: Calvin Picka 92,3 procent, Semjon Varlamov 72,2 procent. Toronto: Nazem Kadri 2, Auston Matthews, Connor Brown (William Nylander), James van Riemsdyk, Fredrik Gauthier. Målvakt: Frederik Andersen 100 procent.

Publik: 15 502.

Nashville–Los Angeles0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

Nashville: Målvakt: Pekka Rinne 84,0 procent. Los Angeles: Nick Shore, Nic Dowd, Jeff Carter, Devin Setoguchi. Målvakt: Peter Budaj 100 procent.

Publik: 17 156.

Florida–Boston1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Florida: Alexander Barkov. Målvakt: James Reimer 93,8 procent. Boston: Frank Vatrano, Patrice Bergeron, David Backes. Målvakt: Tuukka Rask 96,7 procent.

Publik: 14 462.

Tampa Bay–St Louis5–2 (0–2, 2–0, 3–0)

Tampa Bay: Brian Boyle (Victor Hedman), Michael Bournival, Alex Killorn (Anton Stålman, Victor Hedman), Jonathan Drouin 2 (Strålman 1, Hedman1). Målvakt: Andrej Vasilevskij 91,3 procent. St Louis: David Perron, Wade Megan. Målvakt: Jake Allen 87,1 procent.

Publik: 19 092.

Ottawa–Anaheim2–1 e förl (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

Ottawa: Ryan Dzingel, Mike Hoffman. Målvakt: Mike Condon 96,0 procent. Anaheim: Jakob Silfverberg (9). Målvakt: John Gibson 88,9 procent.

Publik: 17 125.

Montreal–Minnesota2–4 (0–0, 2–2, 0–2)

Montreal: Max Pacioretty, Artturi Lehkonen. Målvakt: Carey Price 88,5 procent. Minnesota: Jordan Schroeder, Jared Spurgeon, Eric Staal, Jason Zucker. Målvakt: Devan Dubnyk 94,1 procent.

Publik: 21 288.

Columbus–Pittsburgh7–1 (1–1, 2–0, 4–0)

Columbus: Scott Hartnell 3, Cam Atkinson (Alexander Wennberg), William Karlsson (5), Brandon Saad (Wennberg), Boone Jenner. Målvakt: Sergej Bobrovskij 96,2 procent. Pittsburgh: Sidney Crosby. Målvakter: Matt Murray 73,9 procent, Marc–Andre Fleury 80,0 procent.

Publik: 19 115.

New Jersey–Philadelphia4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

New Jersey: PA Parenteau, Miles Wood, Adam Henrique, Kyle Palmiere. Målvakt: Cory Schneider 100 procent. Philadelphia: Målvakter: Anthony Stolarz 85,7 procent, Steve Mason 75,0 procent.

Publik: 16 514.

Buffalo–Carolina1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Buffalo: Johan Larsson (6). Målvakt: Robin Lehner 93,9 procent. Carolina: Jeff Skinner, Justin Faulk, Sebastian Aho. Målvakt: Cam Ward 95,7 procent.

Publik: 18 863.

(TT)