Publik kastade in flaskor efter förvirrade slutet

Malmö och hemmafansen jublade redan efter nio sekunder i förlängningen, men domaren dömde aldrig mål.

Samtidigt som Växjö strax senare avgjorde matchen kastades flaskor in mot spelarna på isen.

Precis som i första mötet mellan Växjö och Malmö gick kvartsfinal nummer två till förlängning, efter 2–2 vid full tid.

Väl där jublade Malmö och hemmafansen redan efter nio sekunder när pucken gled förbi Växjömålvakten Joacim Eriksson.

Stor förvirring

Det var en stor förvirring i arenan när matchen gick vidare.

– Han blåser för mål och pekar på mål. Vi har inte fått någon förklaring varför det dömdes bort. De säger aldrig någonting, säger Malmö-tränaren Peter Andersson i C More.

Domaren förklarade i C More efteråt att han aldrig blåst för mål – utan för en blockering, och att han pekade mot målet för att påvisa för spelarna att den var just det.

– Den rörelse var det olyckliga i det här. Jag hade redan innan blåst för en blockering, säger Tobias Björk.

Istället var det Växjö som vann efter ett snabbt powerplaymål av Emil Pettersson i förlängningen. Vid avgörandet kastades det in föremål, varav flera flaskor, mot spelarna på isen.

– Jag såg inte det. Det var kanske till domarna, säger Malmötränaren.

”Som fula ankungen”

Seriesegraren kvitterade till 1–1 i matcher och Peter Andersson var missnöjd.

– Jag hatar att stå och skylla på domarna, det vill jag inte göra. Men jag tycker inte att vi blir rättvist bedömda. Det är ungefär som att fula ankungen går till slutspel och inte spelar efter samma regelbok som de andra lagen, säger han i C More.

Texten uppdateras.

FAKTA Matchens stjärnor +++++ Emil Pettersson, f, Växjö Kämpade, slet – och blev tvåmålsskytt. ++++ Nicklas Hardt, f, Malmö Den formstarke dansken var ett ständigt offensivt hot. +++ Nicholas Bailen, b, Växjö Har imponerat sedan han kom till Växjö. ++ Frederik Storm, f, Malmö Fortsätter att imponera i en vass kedja. + Andreas Thuresson, f, Malmö Har kommit igång. Målskytt. Matchens bäste målvakt: Joacim Eriksson, Växjö. Var tillbaka efter sjukdom och gjorde några viktiga räddningar. Domarna: ++ Matchen: +++ Jury: Eric Persson, Malmö Arena. Läs mer

Foto: C More