Mardrömsbesked: ”Har brutit armen”

HV71 slog Färjestad igen och kopplar ett jättegrepp om kvartsfinalserien.

Men nu får man klara sig utan David Ullström.

Stjärncentern flög rakt in i sargen efter en missad tackling – och bröt armen.

Otursförföljde David Ullström hade precis kommit tillbaka från sin axelskada.

Nu är säsongen över för HV71 :s återvändande guldhjälten.

Sju minuter in i den andra kvartsfinalserien mot Färjestad var oturen framme igen; Ullström tog då sats för att sätta in en tackling på Joel Eriksson Ek men missade och flög i stället rakt in i sargen.

Han togs av isen och fördes till sjukhus.

Beskedet: En bruten arm.

Stark seger

En mardröm för David Ullström i vad som annars för en glädjens kväll för HV71.

Matchen slutade nämligen 3–1 till gästerna.

Martin Thörnberg satte 1-0-målet halvvägs in i den första perioden, Ted Brithén gjorde 2-1 med 1,13 kvar att spela av den andra perioden – och halvvägs in i den tredje perioden satte samme Thörnberg sitt andra mål för kvällen fram till 3-1.

”Bredare trupp nu”

Thörnberg har vunnit tre SM-guld med HV71 (2004, 2008 och 2010) men tycker att laget är ännu bättre den här säsongen.

– Vi har en bredare trupp nu och en stabil defensiv till skillnad från tidigare år. Vi har något bra på gång, säger han i C More.