Lundqvist: ”Det var fruktansvärt skönt”

NEW YORK. Svensk-norska unionen återuppstod på Manhattan i natt.

Därför är New York Rangers klara för andra omgången i Stanley Cup-slutspelet.

Mats Zuccarello gjorde två av målen i en avslutande 3-1-knock mot Montreal – och Henrik Lundqvist gjorde ett koppel avgörande räddningar, inklusive en i slutminuterna som höll rena rama finalen-i-Turin-klassen.

– Fast den gav ju guld så den här var inte riktigt lika stort. Men det var fruktansvärt skönt att vi avgjorde här hemma. Det är såna här gånger man som idrottsman känner att det är värt allt slit, säger ”Henke” till Sportbladet .

Mats Zuccarello klappar om Henrik Lundqvist – den norsk-svenska duon var förgrundsfigurer i nattens avancemang. Foto: Mary Altaffer / TT / NTB Scanpix

”USA-USA-USA”, skanderade publiken på Madison Square Garden när klockan tickade ner mot full tid i den sjätte matchen mellan New York Rangers och Montreal Canadiens, men det hade varit mer korrekt om de vrålat ”Sweden-Norway, Sweden-Norway, Sweden-Norway...”.

För det var svensken Henrik Lundqvist och norrmannen Mats Zuccarello som vann matchen – och tog Manhattan-laget vidare till nästa omgång i Stanley Cup-slutspelet.

Montreal startade klart bäst, nästan körde över loja hemmaspelare i förstaperioden och hade ledningen med 1-0 efter första perioden – med bud på betydligt mer.

– Ja, vi var dåliga i första perioden, de spelade ut oss. Men i första pausen bestämde vi oss för att det fick vara nog. De ville mer än oss och så vägrade vi ha det, säger Modo-bekante Zuccarello efteråt.

”Dejligt”

Det gällde i synnerhet den lille norrmannen själv. I ett powerplay 02.26 in i mittakten snärtade han in kvitteringen med ett rappt skott från högra tekningscirkeln – och elva minuter senare dök han upp framför Vezina Trophy-nominerade Carey Price och stötte in ledningspucken också.

– Dejligt, flinar mannen de oavbrutet ropar ”zuuuuuuuuke” åt i New York.

Som väntat följde en mäktig Montreal-push i tredje perioden och tidvis var kvitteringen nära – och aldrig mer så än när Tomas Plekanec med en minut och 46 sekunder kvar hade en puck som i princip rullade på mållinjen.

”Visste att jag var i trubbel”

Men Henrik Lundqvist, som varit förträfflig samtliga sex matcher, gjorde hela seriens mest avgörande räddning.

– Ja, där var det nära. Jag visste att jag var i trubbel när jag såg att han tittade på mig från sidan och försökte slå den in på mig, så att jag nästan fick flytta mig, säger ”Henke” när vi träffar honom i ett segerrusigt omklädningsrum.

Han fortsätter:

– Därför var jag i lite ur position när skottet sedan kom framifrån. Det blev mest en reaktion och jag hade tur att han inte la den mot bortre stolpen men han såg väl bara nät, så...

Nästan lite som i slutet av OS-finalen i Turin 2006, kändes det som...

– He he, nja. Den gav ju guld så den här var inte riktigt lika stort.

”Fruktansvärt skönt”

Men känslan när Derek Stepan en knappt minut senare singlade in 3-1 i tom kasse, ända från egen zon, var nästan lika ljuvlig som den efter slutsignalen på den italienska isen för elva år sedan.

– Det var fruktansvärt skönt. Det är i sådana ögonblick man som idrottsman känner att det är värt allt slit, ler ”Henke”.

Nu väntar antingen Erik Karlssons Ottawa eller Boston i nästa omgång.

– Pest eller kolera, tycker den svenske målvaktsstjärnan, det kommer vara precis lika svårt att vinna nästa runda som det var att vinna den här. Det är så oerhört jämnt mellan alla lag. Vi får njuta en kort stund, sedan är det bara att ladda om.

