Drömmål när Leksand körde över LHC

Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYR N

Fem raka segrar – men mot Leksand var Linköping chanslöst.

Hemmalaget vann med hela 5–1 i Tegera arena – efter ett drömmål från Johan Olofsson.

– Det var snyggt, erkänner spelaren.

Ända sedan seriespelet drog i gång i september har Leksand huserat på kvalplats i SHL.

Men allt eftersom har klubben steppat upp. Jumboplatsen tillhör numera Rögle och efter kvällens storseger är säker mark i tabellen inte långt borta.

Hemma mot ett toppformat Linköping, med fem raka segrar i ryggen, kom Leksand ut starkast och tog ledningen i den första perioden genom Johan Porsberger.

En ledning som utökades till 2–0 när Markus Lauridsen gav sig ut på en offensiv räd i mittperioden och slängde in pucken i bortre krysset bakom Marcus Högberg.

Kalldusch för LHC

Linköping reducerade genom Eddie Larsson – men 30 sekunder kvar av andra perioden kom bjöds hemmapubliken på kvällens prestation som fick taket i Tegera att lyfta.

Johan Olofsson fick pucken i offensiv zon på tekning, fintade snyggt bort Kristian Näkyvä innan han tog sig in framför mål och sprätte upp pucken i nättaket.

– Jag kom en mot en, lyckades dra honom och bröt mig in på mål och lyfte upp den i taket. Riktigt kul och snyggt, säger Olofsson till C More.

Särskilt spännande blev det aldrig efter det. I stället för en ny bortareducering ökade i stället Ben Youds på till 4–1 på ett friläge i den tredje perioden.

Matchen slutade 5–1 efter att Sondre Olsen punkterat matchen i slutminuten.

Leksand tar därmed in en poäng på Örebro och två på Djurgården i jakten på säker mark i tabellen.