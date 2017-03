Drömstart på kvalet: ”Vi har bättre chans i år”

Målexplosionen gav en drömstart i kvalet.

Nu sätter Michael Lindqvist ribban högt inför fortsättningen:

– Får vi chansen i bäst av sju mot ett SHL-lag så tar vi den, lovar tvåmålsskytten i 4–3-segern mot Timrå.

Nära SHL i fjol, men snubblade på mållinjen mot Karlskrona.

Nu gör AIK ett nytt försök att nå finrummet och kvalet fick en sprakande start.

Pang, pang, pang, lät det.

Sedan hade AIK gått från 1–1 till 4–1 – inom loppet av dryga minuten.

Michael Lindqvist inledde målexplosionen med att lyfta in pucken med en backhand. Bara 28 sekunder senare slog han till igen. Ett skott från blålinjen i powerplay letade sig hela vägen in i mål, innan Jonas Almtorp petade in 4–1 på en målvaktsretur.

Men det blev högdramatiskt, trots allt.

”Allt var bortblåst”

Efter två Timrå reduceringar, fram till 4–3, fick också bortalaget chansen att spela sex mot fyra de sista två minuterna.

– Allt som var bra i den första perioden var bortblåst i den andra- och tredje perioden. Det är inte tillräckligt bra. Att tappa stora ledningar har varit ett symptom hela säsongen och det är något vi absolut måste göra bättre, säger Lindqvist.

AIK lyckades hålla undan och vinna.

Och nu finns bara en sak i sikte: SHL.

– Jag tror att vi har en bättre chans i år. All press som vi hade i början av säsongen är borta. Nu kommer vi in som en liten underdog och det passar oss bra, säger Lindqvist och fortsätter:

– Att snubbla på mållinjen är inte något vi vill göra i år. Får vi chansen mot ett SHL-lag i bäst av sju så tar vi den.

Truppen bättre byggd

Vad är skillnaden jämfört med fjolåret?

– Vi har en bredare trupp i år och bättre form. Förra säsongen gick vi som tåget i serien, men spelade inte vår bästa hockey när det väl gällde. Nu är det tvärtom. Vi har spelat uselt i tre fjärdedelar av serien, men prickat in formen nu.

Och skillnaden på laget?

– Vi kanske hade mer spets förra året. Men å andra sidan har vi bättre bredd i år. Många är villiga att göra jobbet och jag tror att truppen är bättre byggd för matcher mot SHL-lag, bättre komponerat.

Timrå däremot, har hamnat i ett tyngre läge efter förlusten på Hovet.

Medelpad-klubben står fortfarande kvar på noll poäng, men tränaren är ändå optimistisk.

– Jag tycker att vi gjorde en bra match och får framtidstro ändå. Vi var i samma läge i fjol och hade ändå allt i egna händer till slut, säger Roger Forsberg.

– Men vi måste vinna de två kommande matcherna, tillägger han.

FAKTA Tabell slutspelsserien Västervik 1 1 0 0 5–2 6 p —————————————————- AIK 1 1 0 0 4–3 4 Tingsryd 1 1 0 0 1–0 3 Pantern 1 0 0 1 2–5 2 Timrå 1 0 0 1 3–4 0 Almtuna 1 0 0 1 0–1 0